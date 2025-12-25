我是廣告 請繼續往下閱讀

為因應少子化危機，藍白聯手拋出「台灣未來帳戶」的構想，主張由政府為12歲以下孩童先行存入5萬元，並逐年再補助1萬元；綠營則提出「轉大人ETF」方案，由家長與政府每月各出資1200元，以基金投資方式為孩子累積未來資金。對此，作家「漂浪島嶼」直言，若無法從根本改善國民所得、社會安全與婚姻觀念，再多鼓勵生育的福利，只是「抹粉政策」。國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日上午共同開記者會，宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，規畫由政府為12歲以下孩童設立專戶，初始即存入5萬元，並於每年再挹注1萬元至12歲止，資金將投資成長型ETF，期望替孩子打造長期累積的未來基金。另一方面，民進黨立委郭國文昨日也提出「轉大人ETF」構想，依據台股過去18年加權股價報酬指數年化報酬率約10％估算，只要從孩童出生起進行長期投資，成年時即可累積可觀資金。以試算為例，若孩子1至10歲期間，由家長與政府每月各投入1200元，18歲時可望累積超過100萬元。漂浪島嶼則潑冷水指出，台灣少子化問題，根源在家庭收入養不起，社會安全不敢生，世代觀念不想結等等問題之上，光靠補助實在難以勾起想生多生的決心。台灣新生兒出生數，年年降低，去年降至13萬多人，生育補助、教育津貼等福利政策，已經推行數十年，還是沒能挽救下墜的出生率。「如果無法改變國民所得、社會安全、婚姻觀念等問題，再多鼓勵生育的福利政策，也只是抹粉政策，喊生很賣力，真養很辛苦。」漂浪島嶼直言，無論是藍白版台灣未來帳戶，民進黨轉大人ETF，都是立意良好，但是能夠討好多少雙親，其實有限。漂浪島嶼指出，反而更該著力高GDP低分配率的貧富差距，以及出門不被亂砍死的社會安全政策，推動一些真正有助國民的法案。最後更強調，如果連生都不想、不敢，再多福利只是天邊彩雲。