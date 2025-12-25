聖誕節在今（25）日到來，這天除了是聚餐團聚的好日子以外，也是歲末時節財運回魂的轉運之日，清水孟國際塔羅小孟老師表示，5星座「牡羊座、雙魚座、射手座、獅子座、金牛座」在聖誕節前後財運將回魂，牡羊座遇貴人、雙魚座投資有回報、射手座有機會被挖角、獅子座開拓財源，而冠軍金牛座有機會得到一筆意外之財，躺著就能數鈔票發財。
📍聖誕節由來
聖誕節又稱耶誕節，是帶有宗教色彩的西方民俗節日，聖誕節起源眾說紛紜，最常見的說法是基督教為紀念耶穌誕生所設立的節日，但另有一說是認為與古羅馬時期有關，當時人們會在12月底慶祝「農神節」（Saturnalia），紀念農業之神撒圖恩（Saturn），直到公元4世紀，基督教被羅馬皇帝立為國教，農神節習俗與基督教文化融合，演變成現在的聖誕節。
📍聖誕節5星座財運回魂！金牛座穩賺
🟡第5名：牡羊座
牡羊座的人在聖誕前夕工作與財運上非常的積極進取，不怕麻煩有機會就努力，並且會想辦法拓展賺錢機會，努力上值得嘉許又擁有不錯的運氣，所以財運算是運勢良好，再加上個人努力而有好成績。在聖誕節也會有跨國合作機會，可能是客人多有國際背景，在投資理財上需特別謹慎，若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件，也容易遇到貴人，或是事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，也多聊天相處，會有好運氣。
🟡第4名：雙魚座
雙魚座在聖誕節的好運氣來自於過去替自己儲蓄的習慣，或著投資儲蓄相關的項目，在這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，建議您可以好好的努力工作，正財運也會有好的收穫。雖然這對你來說似乎還不能滿足，還想要更好的收入，要趁這段時間爆發的決心持續努力，接下來會有更好的回饋，正財方面很適合在聖誕節做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業準備斜槓人生，都會有好收入。副業發展上要耐心經營，這段時間可以邊經營邊認識人脈，更容易遇到事業上的貴人。
🟡第3名：射手座
射手座的人在聖誕節會有一種煥然一新的感覺，過去讓你煩躁的事情漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦你良好的工作機會，工作上會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角你，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受你開的條件。在投資方面，過去做的投資會有好回報，在聖誕節也會看到不錯的投資項目，可以謹慎投資，有機會賺到錢。聖誕期間可以放寬心，財富好運已經開始向你們聚集過來了。
🟡第2名：獅子座
獅子座的人在聖誕期間工作運勢非常好，也因為你們越來越堅強，在工作上能發揮領袖氣質，主導大家往好的方向前進。覺得過去太過頹廢的獅子，現在運勢好轉也自然想要重新振作，在開拓財源這塊能展現勢在必得的決心，也因為你們努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，也會願意給你更好的資源，或者更好的機會讓你去開疆闢土，可以說是有努力就有回報的一群。若前幾個月已經認真打拼，在聖誕節到來時你們會有心滿意足、坐享其成的好運氣。
🟡第1名：金牛座
金牛座的人家庭財運非常好，有機會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈送的昂貴禮物，建議您可以跟家人好好相處，會有不錯的回饋。另外金牛座的人勇往直前努力不懈，在工作上若做業績的人會有好成績，不受外界影響，雖然壓力大，但因你們認真的個性，就算公司出現什麼問題，老闆還是會喜歡與眷顧你，不會找你麻煩，很受老闆與主管賞識，有加薪的可能。在投資方面因為平時穩定操作，也懂得避開風險，可以積少成多、聚沙成塔，投資運好，屬於穩穩賺類型。
📍聖誕節禁忌
❌1、聖誕樹不宜放在門打開45度角財位：因為財位是招財的地方，不宜放假樹，建議將聖誕樹放置在門的左邊。
❌2、吃聖誕餐不要剛好13人：在西方13是不吉利的數字，因此聚餐不宜剛好13個人。
❌3、不要穿黑衣：聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。
❌4、聖誕燈泡不掛房間：聖誕燈泡閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。
❌5、忌送手套：西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此交換禮物不宜送手套
❌6、忌送黃色系禮物與包裝紙：西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。
📍聖誕節開運法
💰1、穿紅色衣物：聖誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。
💰2、在壁爐旁或床頭放小襪子：西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意思。
💰3、聖誕樹上掛星星：聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。
💰4、可在明亮處放一頭鹿：聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪橇前來，而麋鹿也為冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。
💰5、放十字架：平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。
💰6、平安夜要掃塵：西方部分地區與中國習俗相像，華人都會在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜掃除，為的也是除舊佈新。
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。