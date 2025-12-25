我是廣告 請繼續往下閱讀

中選會目前僅剩4名委員，面臨停擺危機；行政院近日提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委，引發討論。對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫昨（24）日在網路節目《新聞！給問嗎？》主持時，尚毅夫透露，有民進黨立委私下說「要投反對票」。針對行政院提名游盈隆任中選會主委，主持人陳東豪認為，游盈隆的人事案不會改變藍白與賴清德之間的對峙，但如果能過，可先解決中選會停擺的問題，因為後續還有兩個大選。主持人尚毅夫透露，有民進黨立委私下說「要投反對票」；陳東豪則說，他是知道有人不投票、也有幾個人希望黨團能開放投票。陳東豪指出，中選會就是負責選舉的遊戲規則兼裁判，游盈隆不能說是賴清德的人，「也就是說，他（賴清德）把選舉遊戲規則的主管機關交出去」，認為該人事案是賴清德在回應社會，剩下就是藍白要不要支持。尚毅夫指出，民進黨團反對與否「其實是看藍白」，否則如果藍白都投票，反對也沒有意義。尚毅夫說明，立法院去年修正《立院職權行使法》，將針對中選會等非憲政機關人事案門檻，由出席委員的過半數同意，改成全體委員的過半數同意，該條文並不違憲；差別在於，非全體過半可因部分立委「當天有事」無法出席，降低出席門檻，全體過半是「不出席視同反對」。