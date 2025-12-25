我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢威指出，如何在 AI 輔助的高效與傳統紮實的技術底蘊間取得平衡，是新一代 IT 人員面臨的價值挑戰。（圖／翻攝畫面）

全球產業局勢多變，AI被視為推動未來競爭力的重要關鍵，然而，該如何將技術導入，並且與商業模式、工作流程進行整合與串連也讓企業主陷入「AI 焦慮」。業者看準市場需求，從前端與原生app開發到應用系統的服務，甚至是巡檢、維運等，致力成為企業最強的後盾。一帆科技總經理陳漢威（Dino）直言，面對AI的來勢洶洶，許多企業主站在金山、銀山面前，卻找不到開採的鏟子，這是目前的最大困境，因為他也是過來人，他深知那種「苦」，這也是他創立一帆科技得初衷，運用他們最具規模的工程師資源與實戰經驗，提供穩定的技術輸出，幫客戶解決所有疑難雜症。陳漢威表示，一帆科技從初期的「人才駐點」到中期的「專案承攬」到「自有產品」，累積IP資產，到現在的「AI 技術研發」的戰場，服務超過40家客戶，走過13年的他們，一路以來並不容易。陳漢威談到，選擇以「人才駐點」作為起家厝，除了因為風險低、金流小外，當時更看準了對企業對於專業人才的「渴望」，然而，市場競爭激烈、毛利低，於是團隊決定主動出擊，發展了「專案承攬」與「AI 技術研發」，透過這樣的方式以及誠實、可靠、使命必達的服務態度，幫助雙方建立起「長久有意義的合作關係」，並且成為企業最強後盾。在資訊服務行業裡，技術是門檻，但「誠信」才是護城河。陳漢威強調，除了對客戶信守承諾外，他們也更在乎專案的「品質」，因此，每當客戶交付「專案任務」，即會安排工程師進駐客戶公司，並由專案經理隨時緊盯執行的進度，也同步技術人員觀察到的資訊，反饋回客戶，提早預警並提供客戶專案建議。在駐點人員控管方面，一帆科技也有完整的SOP流程，除了透過專職關懷人員與駐點人員保持聯繫並且維持溝通上的溫度，以及不定期的餐敘外，瞭解駐點人員面臨的問題，以及客戶專案現況，以即時跟客戶反映。其次，也會定期舉行教育訓練，及提供教育訓練補助及考核機制，確保駐點人員的技術能力能跟上客戶的期望與要求。每個企業在人才培育上，都花盡心思，一帆科技也不例外，陳漢威表示，在人才培育上，從過去的「單向傳授」轉變為「共學共創」，在 AI 時代，資訊獲取扁平化，現在更著重於「橫向交流」與「自主探索」，他們鼓勵同仁積極研究 AI技術，並將其導入日常工作中以提升效率與品質，組織的學習曲線變得更靈活、更具適應性。陳漢威直言，如今資訊已經扁平化，現在的 IT 新血在AI 輔助下就能快速產出程式碼，然而，跳過了蹲馬步直接練招式，雖然結果看似「寫得出來」，但往往知其然不知其所以然。當「基本功」不打好，一旦系統出現複雜問題，因為缺乏底層邏輯的支撐，往往找不出病灶在哪裡。如何在 AI 輔助的高效與傳統紮實的技術底蘊間取得平衡，不僅是是新一代 IT人員面臨的價值挑戰，也是企業主需要深思的問題。