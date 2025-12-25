我是廣告 請繼續往下閱讀

2026運勢、生肖流年！廖美然公開拜土地公撇步

▲廖美然公開祭拜福德正神土地公的撇步。（圖／鴻凱娛樂提供）

2025年末將至，即將迎來新的一年2026！知名命理師廖美然擅於生肖命理、宮位流年分析，被封稱「台灣觀世音」，她斷言2026丙午年是非常不平安的一年，峰火連天年，驛馬動亂，全球世界動盪，8大點潛在危機必須多加注意；同時，廖美然也公開招財開運必做1事，就是祭拜福德正神土地公，時間點要在農曆正月初三（五福星降臨）早上9時至10時59分（已時）、下午1時至2時59分（未時）。廖美然表示，2026丙午年 (火馬年) 也是三元九運，180年中火最旺的一年，丙午天干地支都是火，更走在九運的離火掛上，火過旺、土燥剋金、木旱、水流，如果在乙巳年2025年，已經覺得很不安定，那麼2026恐怕更不安定，恐遇「種植防水流、六畜恐瘟疫、冬天不行船、青年多失卒」這類情況。至於2026丙午年招財開運大吉日，廖美然也公開祭拜福德正神土地公的撇步、方法，時間點要在農曆正月初三（五福星降臨）早上9時至10時59分（已時）、下午1時至2時59分（未時）。拜土地公的供品可以準備六顆橘子、六顆蘋果、桂圓糕、綠茶飮料、金色糖果、元寶巧克力，以祈求運勢順利。