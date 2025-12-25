我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日二度合體，共同開記者會宣布，將提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」，0到12歲小孩第一年先存入5萬元，之後逐年存1萬元，希望等到小孩年滿18歲後，可以有一筆30萬元到50萬元收入，鼓勵父母生兒育女，解決少子化議題。政治評論員吳靜怡酸，這是藍白在耶誕節的毒蘋果。吳靜怡說，藍白在聖誕節端出看似送錢的政策，表面上像是與民眾「交換禮物」，但真正關鍵並不在於金額多寡，而是「國民帳戶」中的「國民」究竟指的是哪一個國家？她認為，相關政治人物至今對國家認同立場模糊，卻高舉「國民」之名，反而更應該向社會說清楚、講明白。吳靜怡指出，這項政策並非單純的福利措施，而是一整套政治操作。一方面，藍白透過現金承諾試圖挽回在野操作引發爭議後持續下滑的民調；另一方面，等民眾接受政策後，立法院仍可能持續杯葛國防預算、癱瘓政府運作，削弱國家整體防線。她直言，在部分政治人物眼中，民眾恐怕只是容易被安撫的對象，藉由短期利益換取政治操作空間。吳靜怡進一步質疑政策的財源問題。她認為，在財源不明的情況下，若放任立法權持續僭越行政權，最終恐將成本轉嫁給下一世代。表面上看似讓孩子帳戶多了幾萬元，實際上卻可能導致國庫被掏空、國防被弱化，形成更嚴重的長期風險。她形容，若不斷依賴這類現金政策，最終被交換掉的恐怕不是金錢，而是制度、主權與未來。吳靜怡強調，聖誕節並不代表台灣需要接受這種「有毒的禮物」。她呼籲社會正視相關政策背後的政治意涵，審慎思考其對國家長遠發展的影響，避免在短期利益的誘惑下，讓整體國家利益付出無法回頭的代價。