近日有網友表示，上班第一天下載了LINE網頁版，結果竟下載到山寨版，讓他嚇壞。LINE電腦版山寨版相當猖獗，用「LINE電腦版」搜尋第二個網址就是山寨版，事實上，LINE網頁版官方正版的使用方式只有一個，就是透過Chrome擴充內的LINE，剩下就通通都是假的，同步公布5個常見的山寨LINE網址，上班族務必留意。
有網友在 Dcard發文透露自己剛到新公司報到，拿到電腦後便習慣性地去Google 搜尋並下載 LINE電腦版。沒想到下午就接到公司資訊人員通知「電腦有異常」，經查發現，網友稍早下載的LINE竟是詐騙網頁，讓該名網友餘悸猶存表示，該假網站竟然出現在Google搜尋結果的前面，讓他不疑有他直接點擊，差點因為山寨版LINE「只上一天班」。貼文一出，引發不少苦主共鳴，紛紛留言「我也突然收到公司寄提醒信」、「嚇得我趕緊移除重新安裝」。
認明正版網址「line.me」！5大「山寨黑名單」看清楚
不少上班族公司電腦限制無法下載LINE App，於是會使用LINE網頁版，但如果下意識地在網路上搜尋「LINE電腦版」大多都是山寨版，要如何分辨真假？最直接的方式就是檢查網址。LINE的官方正確網址應為「line.me」，只要看到網域拼法稍有不同，即便網頁設計得再像，也絕對不要點擊下載。
根據熱心網友整理，目前網路上流竄的假冒 LINE 網站網址主要有以下 5 組，民眾務必睜大眼睛，詐騙網站多利用字母混淆視聽，如將me改為oe、cl等，若未仔細辨識，極易落入陷阱。
www.lineoe.com
www.linecl.com
www.linerm.com
www.linawin.com
www.linecnc.com
官方LINE網頁版使用方式
如果擔心下載到惡意軟體，或是在公用電腦上有使用需求，使用「Chrome 網頁版」是相對安全的選擇。
使用步驟：開啟Google Chrome瀏覽器>前往 Chrome 線上應用程式商店搜尋 LINE > 點擊「加到 Chrome」> 點擊「新增擴充功能」安裝完成後，點擊瀏覽器右上角擴充功能列中的LINE 圖示即可登入，可用手機LINE掃描QR Code圖示，或是在手機LINE上輸入網頁版顯示的號碼。
LINE網頁版2026年上半年結束服務
雖然LINE網頁版對於上班族來說相當方便，但LINE官方其實已經公告「2026年上半年」就會結束該服務，屆時可能需要下載LINE App才能使用。
資料來源：LINE、Chrome擴充
