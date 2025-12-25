我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹縣前縣長陳進興（左）於12月5日辭世，享壽93歲，新竹縣長楊文科（右）也發文悼念。（圖／翻攝自楊文科臉書）

▲楊文科分享，他於1988年間曾陪同陳進興夫婦前往日本、韓國考察科學園區。（圖／翻攝自楊文科臉書）

新竹縣前縣長陳進興於12月5日辭世，享壽93歲。據了解，陳進興早在11月底便傳出病重消息，家屬依其生前意願不發訃聞、不辦公祭，低調處理後事，並於12月11日完成火化，直至告別式結束後，消息才逐漸傳出，令地方政壇深感震撼。而現任新竹縣長楊文科也公開表達追思之情，感念陳進興為新竹縣的公共建設與地方治理奠定重要基礎，用一生的付出，為地方留下深遠的影響。陳進興長年投入地方公共事務，曾擔任新竹縣縣長、立法委員及臺灣省政府重要職務，為第9、10屆新竹縣長。他任內最具代表性的政績之一，便是於1982年7月1日，促成新竹市由縣轄市升格為省轄市，並長期為地方建設奔走，在地方政壇素有勤政、清廉之譽。新竹縣長楊文科也公開表達追思之情，回顧老縣長陳進興在任期間，以長遠發展為念，力排眾議，選擇以中山高貫穿、最具發展潛力的竹北，全國首創以區段徵收方式辦理縣治遷建第一人，為新竹縣開啟全新的城市藍圖；1988年縣治正式遷入竹北，從小鎮到城市，從數萬人口到今日繁榮的樣貌，這條路並不容易，卻因為前人的承擔與眼光，讓新竹縣走得穩、走得遠。楊文科提到，1988年間曾陪同陳進興夫婦前往日本、韓國考察科學園區，當時他為了竹科園區第二期開發，全力以赴，深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展，陳進興仍堅定執行政策，承擔所有壓力與責任，這份為地方未來無私付出的精神，至今仍令自己印象深刻，「他為新竹縣的公共建設與地方治理奠定重要基礎，用一生的付出，為地方留下深遠的影響」。楊文科直言，縣政不只是建設與制度的堆疊，更是一種精神的傳承，後人之所以能走得穩、走得遠，是因為曾有一代又一代的人，願意在困難中做出艱難但正確的選擇。陳進興前縣長，正是其中令人敬重、值得後人學習的典範之一，其功業足以奠定其歷史地位，厥功至偉。「感謝他為新竹縣所做的一切，這些努力不只是過去的記憶，更成為今日我們持續前進的重要基石。」楊文科表示，在此謹向陳進興前縣長致上他最深的敬意，也請陳夫人節哀順變、保重身體，他們所留下的風範與貢獻，大家會永遠銘記，並化為持續推動新竹縣前行的力量。