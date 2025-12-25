我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《阿凡達：火與燼》全球上映票房不到10天已經賣破4億5000萬美元。（圖／二十世紀影業提供）

▲《阿凡達：火與燼》中的風行族畫面很優美，出場時間卻不夠多。（圖／二十世紀影業提供）

▲《阿凡達：火與燼》視覺效果維持該系列一貫的超高水準，不過情節安排卻讓影迷不是特別滿意。（圖／二十世紀影業提供）

超級巨片《阿凡達：火與燼》上映不到10天，全球票房已經累積到4億5000萬美元（約合台幣141.5億），賣座威力仍相當驚人。不過觀眾對這部片子的特效成就與劇情安排似乎評價不一致，雖然公認特效封神，但覺得情節卻翻車、沒太多新意的也大有人在，還有質疑導演詹姆斯卡麥隆是否江郎才盡的聲音。然而也有不少人感到劣評並不公平，片子仍是神作。《阿凡達：火與燼》是全系列的第3集，認為片子不夠理想的網友，批評情節圍繞在主角蘇利一家，只是不停重複上演「被抓到、逃走、又被抓到、再反擊」這樣的循環，看得人有些疲乏。儘管這一次在潘朵拉星球上出現了風行族與灰燼族，前者猶如客串、潛力雄厚卻迅速退場，後者看似本集的重點，但實際分量也不如想像多，就算特效仍維持超高標準，情節讓人撐不了3個小時。在本集中，蘇利一家碰上灰燼族，其領袖瓦蘭不但野心大，還和他們的死對頭上校勾搭，聯手作亂。歐美影評曾稱這是「最情色」的一集，其實從頭到尾讓人臉紅心跳的只有瓦蘭和上校的激情片段，不至於太過令人害羞，可是除了瓦蘭在角色塑造上還算亮點，其他角色的設計大致上沒有脫離前兩集的範疇，確實在新鮮感上打了折扣。類似《阿凡達：火與燼》這樣的大片，觀眾還未進戲院前已經期待很高，失望的機率就很大，負面觀感更容易被放大，因而剛上映的幾天，網上不乏批評之聲，加上這系列的片長都很長，觀眾要撐住不上洗手間，難免覺得詹姆斯卡麥隆可以把再把幾場戲拿掉，對情節不會造成影響，仔細想想就更感到劇本不夠完美。而當批評的聲音淹沒好評，讓還沒看過的觀眾先被降低期待，等到走進戲院後又發現全片該有的震撼影音一點都沒少，畫面呈現一看就知道製作難度極高，自然又會認為早先的連串劣評嫌太嚴苛，片子還是非常值得走進戲院一看，使得《阿凡達：火與燼》成為近期討論度最熱、褒貶卻不一的話題大片。倒是有一點大家都有共識，一定要找銀幕越大、影音效果越好的映廳欣賞，因此「哪一個特殊廳看『阿凡達』效果最好？」也成為熱門話題，以北台灣為例，桃園青埔新光影城杜比影院、大直美麗華影城的IMAX影廳與杜比廳、西門町國賓大戲院鉅院廳都在被推薦的名單上。喜歡身歷其境的觀眾，則可以嘗試大巨蛋秀泰、威秀影城的4DX廳，一邊看椅子會搖動、還有水花噴出等效果，娛樂價值倍增。