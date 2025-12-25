我是廣告 請繼續往下閱讀

朝野衝突對立嚴重，總統賴清德今（25）日說，今天是行憲紀念日，《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年底審竣完畢，但現在只剩下6天，連付委審查都沒有，若立院沒辦法如期審查，「不要再跟人家談什麼憲政了」。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥回嗆，朝野衝突根源在於總統不尊重《憲法》。林沛祥說，首先，總預算遲未順利推動，關鍵並非立法院，而是行政院本身的作為，並非藍白立委造成的結果，第一，依法三讀通過的法案，本就應依法編列預算並確實執行，但包括《軍人加薪條例》以及《警消人員特別條例》，這兩個應該編的預算都沒有被行政院所編進去。他說，立法院既然已三讀通過法案，行政院卻以「不編列預算」的方式，實質上讓法案形同被廢除，身為國會議員，當然無法接受這種作法。林沛祥進一步指出，第二個問題出在《財政收支劃分法》修正案，該法經行政院以「窒礙難行」提出覆議後，已被立法院否決，並經總統公告三讀通過，結果行政院卻選擇「不副署」。林沛祥直言，這等於是行政院長主動對總統提出不信任與否定，「主要原因還是在於行政院不願意配合，而不是立法院的原因」。至於國防特別預算，林沛祥指出，最核心的爭議在於總額高達1.25兆元的預算案。他強調，提出這項預算的人是總統本人，「我們希望提出來的人，也就是總統本人，到國會來做說明」，而不是只由AIT處長，或其他美方官員代為說明。他認為，這是中華民國的預算，理應由中華民國總統親自向國會與全民說明，並接受國會完整監督。林沛祥說，賴清德似乎將立法院，甚至將《中華民國憲法》視作是敵人、視作是災難，才會發表出相關激烈言論，但問題的根源在於總統對《憲法》的不尊重，以及對中華民國的不信任與不尊重，才會一步步導致當前的憲政危機。