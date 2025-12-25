我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲嫌犯張文日前在台北車站、中山商圈犯下隨機攻擊事件，最終造成4死11傷，重重地在台灣社會投下一顆震撼彈。然而，廢死聯盟23日卻稱「殺錯，無法回頭」，呼籲政府停止死刑；聯盟執行長林欣怡更轉發一篇「需要溫暖與信任」的貼文，掀起各方批評聲浪。對此，胸腔科醫師蘇一峰怒噴「又在講幹話」，現在不就是兇手破壞社會的溫暖和信任嗎？廢死聯盟23日在臉書發文，以「殺錯，無法回頭」為題，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，並強調台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，嚴重違反其對國際社會所作的人權承諾，聯盟呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。而廢死聯盟執行長林欣怡，則是在個人臉書轉發國際特赦組織台灣分會的貼文，當中提到「面對艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」，並呼籲不要將特定族群或團體當成宣洩情緒的代罪羔羊，此刻，溫暖與信任比以往更加重要，讓大家攜手守護公共空間，並向受影響者傳遞最真誠的關懷與力量。對此，醫師蘇一峰不忍了開罵，廢死聯盟「又在講幹話」，現在不就是兇手破壞社會的溫暖和信任嗎？他指出，大家在誠品逛街、在捷運走路、在馬路上騎車回家，本來可以普通自在的生活，不就是殺人兇手奪走社會的溫暖和信任嗎？