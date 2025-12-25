曾是男團F4成員的朱孝天近日被踢出F4合體演唱會，一連引發許多爭議，受到關注。而朱孝天過往翻車的言論也再度被挖出，他曾在受訪時直言，「從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我」。這番自戀發言讓不少網友直呼：「《流星花園》粉絲懷念的西門角色濾鏡碎得稀爛」。

朱孝天自認皇帝投胎　通常都被女生伺候

朱孝天2021年接受媒體專訪時，談到他與老婆韓雯雯的感情，朱孝天笑說他常在家裡跟韓雯雯講，其實她能嫁給自己很好命，「我說妳真的是很好命，從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我，就只有妳，我要反過來伺候妳」。

▲朱孝天自認皇帝投胎　老婆嫁給他很好命（圖／微博＠Real皮皮王）
▲朱孝天過世自認是皇帝投胎的翻車言論如今再度被挖出。（圖／微博＠Real皮皮王）
朱孝天曾是演藝圈發電機　緋聞對象包含李冰冰

從朱孝天的言論中，不難看出他對自己的自信和自戀。網友則紛紛留言吐槽，「童年濾鏡快破完了」、「這多少是有點讓人無語了呀」、「這迷惑發言簡直讓人摸不著頭緒」、「《流星花園》粉絲懷念的西門角色濾鏡碎得稀爛」。

不過朱孝天過去靠著偶像劇《流星花園》「西門」一角爆紅時，確實是演藝圈發電機，曾和佐藤麻衣、楊謹華、林熙蕾、李冰冰、吳亞馨等女神級的藝人傳出緋聞，身邊桃花不斷。

▲朱孝天（左）確定被F4除名，讓妻子韓雯雯（右）不滿發聲，開直播為老公說話，不料卻遭粉絲挖出過往截圖打臉，怒批：「太會裝」。（圖／微博@韓雯雯）
▲朱孝天（左）2016年娶回中國女星韓雯雯（右）。（圖／微博@韓雯雯）
朱孝天2016年情定韓雯雯　老婆暖喊：我養你

但後來朱孝天中年發福，演藝事業也不見起色，花邊新聞就越來越少。直到2015年，朱孝天因拍陸劇《美夢成真》才因此認識韓雯雯，在他的猛烈追求下，最終抱得美人歸，兩人在2016年完婚；當時F4隊友言承旭、吳建豪還有到場祝賀。

朱孝天在受訪時也曾說，在自己最低潮的階段，一度長達1年時間都沒收入。當時韓雯雯安慰他沒關係，「大不了我養你」，這句話讓他深受感動。而朱孝天其實也並非真的沒錢，只不過他的房產都買在爸媽和妻子的名下，所以自身的積蓄並不多，現在定居中國靠直播帶貨維生。

▲朱孝天透露自己是「被退出」F4，不過說法卻不被外界接受。（圖／朱孝天 微博）
▲朱孝天被退出F4合體演唱會，日前才拍影片喊冤。（圖／微博@朱孝天）
資料來源：微博

