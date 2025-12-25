我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Steve Kerr額外為嘴綠在勇士地位和分量加分。（圖／美聯社／達志影像）

▲全世界有那個角色球員敢這樣咆哮教練，經常公開叫囂，讓教練難堪，管理階層頭大，只有嘴綠。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

過去10年LeBron James和Michael Jordan誰才是山羊(GOAT)，史上最偉大球員，爭議不休，每個人都有自己答案。但有一個人就是角色球員的「GOAT」，無庸置疑，他就是勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green。歷史上沒有任何一個場均8.1分、6.1籃板、5.1助攻，投籃命中率4成，三分命中率3成2的角色球員敢對四座NBA總冠軍教練Steve Kerr公開當場咆哮，甚至自行離開板凳席，最終Steve Kerr還得跟他和好+道歉，並為嘴綠說盡好話。2025年12月23日魔術客場vs.勇士，嘴綠在第二節暫停時跟Steve Kerr發生爭執，兩人對衝，嘴綠對Kerr人員調度、戰略安排有意見，兩人都在氣頭上，嘴綠甚至對Kerr大聲咆哮。衝突當下Steve Kerr馬上化解危機，「如果你不想聽我說話，你可以離開」。嘴綠逕自離開球員席回休息室，第四節再回到球員席，但Steve Kerr也沒有派他上場。勇士第三節拉開比分，120：97拿下勝利，15勝15敗五成勝率西區第八。隔了一天，Steve Kerr公開勇士隊內處理方式和兩人互動。「球隊不會對Draymond Green進行處分，一切都已經翻頁，我跟Green道歉，他也跟我道歉，我們也向全隊說明情緒失控之處，Green也表示，如果球隊需要他打替補，他也能勝任。」Steve Kerr額外為嘴綠在勇士地位和分量加分，「如果沒有嘴綠，我們也無法順利拿下四座總冠軍，我希望他在勇士打到退役，在這支球隊Draymond Green深具特別意義。」這不是兩人第一次公開衝突，也肯定不會是最後一次，過去12年Steve Kerr執教嘴綠，兩人一起打進總冠軍賽六次，贏得四座總冠軍。Steve Kerr很懂嘴綠性格和直接挑釁，嘴綠更懂自己脾氣和經常失控失序情緒。全世界有那個角色球員敢這樣咆哮教練，經常公開叫囂，讓教練難堪，管理階層頭大，只有嘴綠。球團一直在容忍他，Steve Kerr一直用最柔軟身段和溫暖，給嘴綠台階下。2016年總冠軍賽G6，也就是勇士締造73勝歷史賽季那一年，如果不是嘴綠失控被禁賽一場，給了騎士翻身機會，NBA歷史早就改寫。嘴綠的防守和帶動性成為勇士奪冠最重要力量之一，但他生涯搞砸更多，Steve Kerr都在為他擦屁股。場均8.1分，投籃命中率4成，三分命中率3成2，都在NBA先發球員水平之下，但嘴綠敢這麼囂張跋扈，甚至經常只有自我，目中無人，確實是天之驕子。Steve Kerr為我們示範如何執教一支球隊和跟球星、球員互動，Steve Kerr剛中帶柔，處世講話充滿禪機，思路為人自處待人都擅於調度，隨時給球員台階下，把團隊和信念再拉高一個檔次，這就是執教最困難最高層界。全世界角色球員GOAT已經確定，不必也沒有任何爭議，嘴綠是唯一人選。至於LeBron James和Michael Jordan誰才是GOAT，還會再吵10年，你說了都算。但10年後情勢和評斷將會大不同。