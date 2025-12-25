我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》等爭議法案，在野黨提出對總統賴清德彈劾案作為反制。對此，前立委郭正亮推測，彈劾形同對賴清德進行不信任投票，所以賴一定會做其他事，平衡彈劾的影響，自己有理由相信，明年上半年一定會用「司法事件」和在野陣對抗，最可能被搞的，就是民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲。由於行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修法，民眾黨與國民黨19日宣布合作，在立法院議場前，舉行「反帝制、反獨裁、反專制」聯合記者會，表示將在立法院會提案彈劾總統賴清德，依立法院職權行使法，屆時賴清德必須列席說明。對此，郭正亮今（25）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，賴清德若是去立法院，等同於站在議場中被在野數落，不要指望賴會現身，而彈劾的過程，也將和賴清德過往的爭議事件進行連動，言行很容易被「加料」，形同對賴進行不信任投票。郭正亮認為，賴清德一定會做其他事，去平衡彈劾的影響，自己有理由相信，賴明年上半年「一定會搞司法事件」、和在野陣營拚，最可能被搞的是黃國昌，再來是柯文哲的案子，將在明年3月宣判，羈押不敢講，但肯定會有檢察官來偵辦。