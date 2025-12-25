隨著冬天到來氣溫驟降，不少人購買抗寒衣物時，通常都會選擇羽絨外套、發熱衣等熱門單品，但有台灣人表示，「絎縫外套」比起羽絨外套更輕柔又顯瘦，加上同樣擁有保暖功能，兼具時尚與保暖作用，讓近年來時尚圈颳起一陣「老奶奶風」，就連已故英國女王伊莉莎白、南韓藝人G-Dragon權志龍也是絎縫外套的愛好者，一穿就長達50年。
冬天不想買羽絨外套了！保暖神衣席捲台灣：好搭又超輕
有女網友過去在Dcard發文，表示最近突然對「絎縫外套」感到有興趣，實際查看許多模特穿搭，發現絎縫外套看起來不顯胖又時尚，但自己屬於怕冷體質，擔憂絎縫外套不保暖，因此上網發文詢問大眾看法，「目前是大衣、絎縫外套、風衣在考慮中！雖然怕冷但羽絨外套真的不喜歡，所以先不考慮」。
問題曝光後，馬上引來眾人推薦，認為「前幾個禮拜才剛買！很保暖！」、「絎縫外套搭配性非常高，春秋天可外穿，冬天可以搭配在大衣裡面保暖，體積又小旅行時好攜帶」、「絎縫外套穿起來很可愛」、「之前買過絎縫外套，超輕超好搭」。
絎縫外套是什麼？比羽絨顯瘦、復古老奶奶風正夯
近年來復古潮流席捲時尚圈，讓「老奶奶風」絎縫外套再度成為最熱門的時尚單品，各國服飾品牌包括UNIQLO、ZARA、niko and...、GAP、lativ等都有推出類似外套。至於絎縫是什麼呢？絎（ㄏㄥˋ）縫是一種精密縫製工藝，最早起源於15世紀，主打使用縫紉技術，將外層布料與填充物緊密貼合，讓厚度能保持均勻分布。
絎縫外套（Quilted Jacket）最大特點在於菱格、直線或波浪紋圖紋，這些縫線讓外套呈現凹凸立體感，視覺上展現規律線條，更加時尚又有美感。而絎縫外套實穿上特別輕暖，比起一般羽絨外套來說更輕，穿搭上也不會有羽絨外套的臃腫顯胖，同時因各種填充料保暖，適合台灣秋冬與春天稍涼的天氣，是兼具時尚與保暖的實用單品。
女王愛穿50年！GD、女星瘋絎縫外套：冬季時髦保暖首選
絎縫外套成為近年潮流人士的冬季必備單品，像是南韓藝人G-Dragon權志龍過去就被民眾直擊，穿著服飾品牌KKKKKK Lab推出的絎縫外套，而他的個人品牌PEACEMINUSONE也曾推出絎縫外套單品。除此之外，中國女演員章若楠、沈月等人，平日私服休閒穿搭上，也可看見絎縫外套的身影，看起來自由隨性又具有鬆弛感。
而提到絎縫外套，不得不提到已故英國女王伊莉莎白，據悉她是絎縫外套的愛好者，一穿就長達50年，她常在寒冷的冬季經常以一件絎縫夾克搭配馬術裝，展現復古優雅的高貴氣質，且在寒冷的英國也能靠著絎縫外套起到保暖作用。
絎縫外套CP值高！推薦「3件神衣」台灣也買得到
絎縫外套CP值高，以平價服飾來看，一件定價幾乎都在2000元以下，不少品牌都強調輕量保暖與回收纖維機能，穿搭上十分百搭，上半身可以簡單搭配高領或帽T即可，下半身除了基本牛仔褲、喇叭褲穿搭以外，還可以改搭百褶裙展現名媛風，或穿半身裙展現高雅風。
目前絎縫外套在台灣非常容易買到，各個品牌皆有推出類似單品，《NOWNEWS今日新聞》盤點3件絎縫外套品牌與價格，倘若民眾穿膩了羽絨外套，不妨可以參考看看，讓今年冬天的你更加時尚不一樣。
📍UNIQLO PUFFTECH輕暖科技無領外套（新台幣1990元）
菱形絎縫和繭型剪裁，營造休閒風格，採用機能性科技蓄熱纖維，輕盈溫暖，使用防潑水加工，可彈開小雨程度的水分。共有黑色、墨綠、藍色等3色可選。
📍Lativ鋪棉輕薄型外套（新台幣890元）
主打壓紋設計，簡約時尚且不臃腫，實穿柔軟有質感、輕膚溫暖且防潑水。目前有淺灰米、粉紅、軍綠共3色可挑選。
📍MUJI無印良品女蓬鬆鋪棉刺縫外套（新台幣1790元）
使用具有蓬鬆性和柔軟性的內層鋪棉為其特點，採用100%再生聚酯纖維製成，共有卡其、象牙白、黑色等3色可選。
資料來源：UNIQLO、MUJI無印良品、Lativ
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友過去在Dcard發文，表示最近突然對「絎縫外套」感到有興趣，實際查看許多模特穿搭，發現絎縫外套看起來不顯胖又時尚，但自己屬於怕冷體質，擔憂絎縫外套不保暖，因此上網發文詢問大眾看法，「目前是大衣、絎縫外套、風衣在考慮中！雖然怕冷但羽絨外套真的不喜歡，所以先不考慮」。
絎縫外套是什麼？比羽絨顯瘦、復古老奶奶風正夯
近年來復古潮流席捲時尚圈，讓「老奶奶風」絎縫外套再度成為最熱門的時尚單品，各國服飾品牌包括UNIQLO、ZARA、niko and...、GAP、lativ等都有推出類似外套。至於絎縫是什麼呢？絎（ㄏㄥˋ）縫是一種精密縫製工藝，最早起源於15世紀，主打使用縫紉技術，將外層布料與填充物緊密貼合，讓厚度能保持均勻分布。
絎縫外套（Quilted Jacket）最大特點在於菱格、直線或波浪紋圖紋，這些縫線讓外套呈現凹凸立體感，視覺上展現規律線條，更加時尚又有美感。而絎縫外套實穿上特別輕暖，比起一般羽絨外套來說更輕，穿搭上也不會有羽絨外套的臃腫顯胖，同時因各種填充料保暖，適合台灣秋冬與春天稍涼的天氣，是兼具時尚與保暖的實用單品。
絎縫外套成為近年潮流人士的冬季必備單品，像是南韓藝人G-Dragon權志龍過去就被民眾直擊，穿著服飾品牌KKKKKK Lab推出的絎縫外套，而他的個人品牌PEACEMINUSONE也曾推出絎縫外套單品。除此之外，中國女演員章若楠、沈月等人，平日私服休閒穿搭上，也可看見絎縫外套的身影，看起來自由隨性又具有鬆弛感。
而提到絎縫外套，不得不提到已故英國女王伊莉莎白，據悉她是絎縫外套的愛好者，一穿就長達50年，她常在寒冷的冬季經常以一件絎縫夾克搭配馬術裝，展現復古優雅的高貴氣質，且在寒冷的英國也能靠著絎縫外套起到保暖作用。
絎縫外套CP值高，以平價服飾來看，一件定價幾乎都在2000元以下，不少品牌都強調輕量保暖與回收纖維機能，穿搭上十分百搭，上半身可以簡單搭配高領或帽T即可，下半身除了基本牛仔褲、喇叭褲穿搭以外，還可以改搭百褶裙展現名媛風，或穿半身裙展現高雅風。
目前絎縫外套在台灣非常容易買到，各個品牌皆有推出類似單品，《NOWNEWS今日新聞》盤點3件絎縫外套品牌與價格，倘若民眾穿膩了羽絨外套，不妨可以參考看看，讓今年冬天的你更加時尚不一樣。
菱形絎縫和繭型剪裁，營造休閒風格，採用機能性科技蓄熱纖維，輕盈溫暖，使用防潑水加工，可彈開小雨程度的水分。共有黑色、墨綠、藍色等3色可選。
📍Lativ鋪棉輕薄型外套（新台幣890元）
主打壓紋設計，簡約時尚且不臃腫，實穿柔軟有質感、輕膚溫暖且防潑水。目前有淺灰米、粉紅、軍綠共3色可挑選。
📍MUJI無印良品女蓬鬆鋪棉刺縫外套（新台幣1790元）
使用具有蓬鬆性和柔軟性的內層鋪棉為其特點，採用100%再生聚酯纖維製成，共有卡其、象牙白、黑色等3色可選。