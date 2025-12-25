我是廣告 請繼續往下閱讀

冬天不想買羽絨外套了！保暖神衣席捲台灣：好搭又超輕

▲近年來復古潮流席捲時尚圈，讓「老奶奶風」絎縫外套再度成為最熱門的時尚單品。（圖／lativ官網）

絎縫外套是什麼？比羽絨顯瘦、復古老奶奶風正夯

絎縫外套（Quilted Jacket）最大特點在於菱格、直線或波浪紋圖紋，這些縫線讓外套呈現凹凸立體感，視覺上展現規律線條，更加時尚又有美感。而絎縫外套實穿上特別輕暖，比起一般羽絨外套來說更輕

▲絎縫外套最大特點在於菱格、直線或波浪紋圖紋，這些縫線讓外套呈現凹凸立體感，視覺上展現規律線條，更加時尚又有美感。（圖／台灣UNIQLO官網）

女王愛穿50年！GD、女星瘋絎縫外套：冬季時髦保暖首選

不得不提到已故英國女王伊莉莎白，據悉她是絎縫外套的愛好者，一穿就長達50年，她常在寒冷的冬季經常以一件絎縫夾克搭配馬術裝，展現復古優雅的高貴氣質

▲中國女演員章若楠、沈月等人，私服穿搭也可看見絎縫外套的身影，看起來自由隨性又具有鬆弛感。（圖／小紅書@沈月、章若楠）

絎縫外套CP值高！推薦「3件神衣」台灣也買得到

以平價服飾來看，一件定價幾乎都在2000元以下，不少品牌都強調輕量保暖與回收纖維機能，穿搭上十分百搭

▲絎縫外套CP值高，以平價服飾UNIQLO（左圖）、Lativ（中圖）和MUJI無印良品（右圖）皆有推出類似單品。（圖／UNIQLO官網、Lativ官網、MUJI無印良品官網）

📍UNIQLO PUFFTECH輕暖科技無領外套（新台幣1990元）

📍Lativ鋪棉輕薄型外套（新台幣890元）

📍MUJI無印良品女蓬鬆鋪棉刺縫外套（新台幣1790元）