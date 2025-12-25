我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行總統大選，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三終於宣布選舉結果，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲勝，不排除有跟台灣恢復邦交的機會。對此，外交部發言人蕭光偉今（25）日表示，尊重宏都拉斯選舉結果，對於外界關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。2023年3月，宏都拉斯與中華人民共和國建交，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，我國政府決定自即2023年3月26日起終止與宏都拉斯的外交關係。不過，宏都拉斯與中國建交，並未獲得預期的經濟效應，反而面臨養蝦產業嚴重崩潰、失業問題。宏國保守派「國家黨」總統候選人阿斯夫拉、「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）都被視為友台派，都曾表示不排除執政後重新與台灣恢復邦交。外交部表示，尊重宏都拉斯選舉結果，對於外界關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。