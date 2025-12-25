我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白兩黨主席鄭麗文與黃國昌今（25）日二度同框開記者會，宣布推動「台灣未來帳戶」，而此概念激似昨日召開記者會的綠委郭國文，其主張「轉大人ETF」方案。對此郭國文表示，自己所提政策三大核心概念被藍白完美複製，藍白兩大智庫合作，政策關鍵內容竟然跟自己一位立委辦公室構思的差不多，最後強調好的政策要拿香跟拜都很歡迎，但可別再次違反《預算法》，讓好的政策要背上違法通過的污名。郭國文昨日召開記者會提出「轉大人ETF」方案，初步規劃為在孩子1到10歲時，家長與政府每個月各出1200元，將這筆錢投資轉大人ETF，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，孩子成年就可獲得超過100萬元。而藍白今日推出「未來帳戶」概念激似「轉大人ETF」。郭國文表示，所謂的黃國昌、鄭麗文政策，「難道構想根本來自郭國文？」郭國文說，自己所提的政策有三大核心概念，分別是投資下一代，讓新生兒「出生及投資」；其次，ETF是深受台灣人信任的商品，因此以投資或成立ETF為主；第三為孩童年滿18歲時才可以動用，作為「轉大人」禮物。結果這三點，被藍白完美複製，同樣是出生就要投資、同樣是要投資ETF、也同樣要成年才可以使用。郭國文表示，兩大黨主席大陣仗開這個記者會，還以為是什麼鄭黃配、正副總統等級的政見發表會，結果結合兩大智庫，「政策關鍵內容都跟我一位立委辦公室構思的差不多」。最後郭國文強調，好的政策藍白要拿香跟拜，都很歡迎，但別忘了《預算法》第91條「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源」，請藍白可別再次違反《預算法》，讓好的政策要背上違法通過的污名。