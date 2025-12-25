我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李亞萍（如圖）罹患失智症，今年發生2次自駕車禍，嚇壞余天、余祥銓。（圖／高雄流行音樂中心提供）

李亞萍失智出車禍！下不了床、痛哭曝病況

▲余祥銓（左）透露李亞萍失智情況：「吃個藥就可以康復，就先去神經內科做一下認知測驗。」 （圖／翻攝自余祥銓臉書）

75歲資深藝人李亞萍罹患失智！李亞萍今（25）日與兒子余祥銓登上談話節目《11點熱吵店》，透露前陣子連續出2次車禍，自駕一次撞到路邊護欄，一次撞到貨車，所幸只有車體毀損，身體都沒有受傷，今早出門前還發現躺在床上動彈不得，面對旁人催促就診治療，李亞萍內心非常恐懼，「萬一我去檢查，醫生要我腦部開刀怎麼辦？」余祥銓則急忙安撫：「不可能啦，吃個藥就可以康復！」心情相當不捨。李亞萍與余祥銓、柔柔今稍早登上談話節目《11點熱吵店》，隨後接受《TVBS新聞網》採訪，余祥銓脫口李亞萍今年發生2起車禍，自駕一次撞到路邊護欄，一次撞到貨車，當時開車到一半突發頭暈，才釀成意外，所幸只有車體毀損，身體沒有受傷，情景相當可怕。李亞萍也透露，今白天出門前，竟發現躺在床上動彈不得，面對旁人催促就診治療，內心非常恐懼，「萬一我去檢查，醫生要我腦部開刀怎麼辦？」余祥銓則安撫表示：「不可能啦，吃個藥就可以康復，就先去神經內科做一下認知測驗，我們都問過醫生了，就對症下藥。」李亞萍自嘲「馬路三寶」，余祥銓一旁故作生氣「不能再讓她上路了」，聊及失智症狀，李亞萍透露近乎每天發作，像是夢到自己正在大型場演、搞不清白天黑夜等等，甚至也併發腰痛、暈眩，連上廁所也要花3分鐘才能蹲坐馬桶，李亞萍無奈地喊：「好像瀕臨垂死！」