▲陳彥婷寫下長文分享自己無端遭人檢舉虐童。（圖／陳彥婷IG@thetiffanychen）

▲陳彥婷（中下）26歲就嫁給老公巨人（中上），兩人婚後育有2子。（圖／陳彥婷 Tiffany臉書）

知名YouTuber陳彥婷近日竟遭人匿名檢舉，懷疑她與老公虐待兒童。昨（24）日陳彥婷在社群發文，氣憤公開此事，表示自己早上突然接到社工電話，要求到府訪查，原因竟是她在Podcast節目中討論「教育懲罰」觀點，遭到質疑。社工甚至還去到小孩的幼稚園檢查，讓她感到無奈與氣憤，更心碎直言：「剴剴案那麼明顯沒發現，結果我們被查？」引發網友關注。陳彥婷在發文中指出，這場風波起源於她與先生「巨人」在Podcast中分享對孩子做錯事時的管教方式，竟被有心人士惡意檢舉。社工於上午9時31分致電，表示有收到通報就需要上門家訪。陳彥婷對此感到極度冤枉，強調「教育不等於虐待」，若孩子犯錯不予制止，難道要放任到最後給「外人教育」嗎？為了釐清真相，社工於上午10時先行前往長子「黃金」就讀的幼兒園調查。由於陳彥婷平時教導孩子要有警覺心，黃金在面對陌生人（社工）詢問時保持沉默，一度讓社工擔心孩子是否有「個性萎縮」傾向。對此，幼兒園園長當場挺身而出，表示陳彥婷與巨人身為公眾人物，卻親力親為接送孩子、積極參與各項活動，絕不相信有虐童情事，「他平時是個樂天又溫暖的孩子，你們說他們虐待，我們老師都不相信。」直到上午11時，社工抵達陳彥婷家中與二寶「元寶」互動，並檢查孩子身體狀況與飲食習慣後，才確認這是一場「大烏龍」。雖然陳彥婷對社工的辛勞表示體諒，但她也坦言，這已經不是第一次被惡意檢舉，先前甚至被檢舉過「兒童性虐待」，讓她身心俱疲。陳彥婷更提到震驚全國的虐童事件「剴剴案」，表示剴剴遭受虐待跡象明顯，社工卻未發現，而自己認真育兒卻反被調查，讓她感到十分荒謬。最後陳彥婷更向惡意檢舉人喊話：「1次2次3次夠了吧！別鬧了！」陳彥婷26歲便步入婚姻、生下小孩，後來轉型成親子型創作者後，因率真形象擄獲不少粉絲，IG有62萬人追蹤。但她的育兒路並非一帆風順，過去陳彥婷曾坦言，自己因堅持餵母奶而罹患嚴重的「產後憂鬱症」，所幸在老公巨人與婆婆的陪伴下走過陰霾。目前夫妻倆育有2子，大兒子黃金以及小兒子元寶，她經常分享「來什麼就解決什麼」的行動派教養觀，獲得讚賞。此次烏龍事件曝光後，大批粉絲紛紛聲援陳彥婷，認為正向教育不應被無限上綱成「家暴」，也呼籲外界應給予網紅更多的私人空間。