我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Bae（上排右二）在節目中，分享當年被JYP娛樂星探發掘的過程，朋友神助攻推薦她加入JYP。（圖／IG@nmixx_official）

韓國女團NMIXX成員Bae今（28）日迎來21歲生日啦！她曾在綜藝節目《Dope Club》中，被問到如何被JYP星探發掘，她搞笑又可愛的重現當初與工作人員的原始對話，讓網友大讚她是天生的綜藝咖。而Bae的瘋狂個性在團內也是有目共睹，成員海嫄就曾爆料，某次清晨大家在做造型時都睡眼惺忪，只有Bae超有精神，還突然開始大聲唱歌，自嗨到像在開演唱會，誇張行為瞬間把全員逗笑。Bae在2023年登上綜藝節目《Dope Club》時，被問到在路上做了什麼才被JYP星探相中？當時她直接用搞笑語氣把整個過程分享出來。Bae透露，自己當時只是和朋友一起走在路上，突然有JYP工作人員上前搭話，詢問她是否對唱歌或跳舞有興趣，一開始她還冷靜回覆「完全沒有」。沒想到，結果朋友立刻神助攻亂入，當場對星探說：「她對唱歌跳舞超有自信，拜託帶她走吧」，替她瘋狂推薦。最後星探也笑著對Bae說：「那就加入JYP吧」，甚至直接要了媽媽的電話。節目中，Bae自然又荒謬的重現笑翻全場，也讓網友笑稱她是眼神清澈的瘋子，大讚女神個性開朗又有自信，直呼Bae根本是天生的綜藝咖。雖然說NMIXX成員多半性格外向、氣氛感十足，但若要選出最瘋狂的一位，成員們幾乎一致認同是Bae。海嫄也曾加碼爆料，某次團體活動前的清晨，所有成員都還睡意濃厚、勉強打起精神坐著接受造型梳化，當時氣氛非常安靜，偏偏只有Bae精神超好，突然開始大聲唱歌，自嗨到像在開個人演唱會，誇張舉動瞬間把全員逗笑。12月28日的壽星不只有Bae！還有香港女演員蓋世寶、台灣男歌手方順吉、台灣男演員賀軍翔、台灣男演員張孝全、韓國男演員崔雄、日本女歌手Aimmy、中國男歌手JonyJ、中國男歌手韓沐伯、日本女演員新川優愛，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！