韓國女團NMIXX成員Bae今（28）日迎來21歲生日啦！她曾在綜藝節目《Dope Club》中，被問到如何被JYP星探發掘，她搞笑又可愛的重現當初與工作人員的原始對話，讓網友大讚她是天生的綜藝咖。而Bae的瘋狂個性在團內也是有目共睹，成員海嫄就曾爆料，某次清晨大家在做造型時都睡眼惺忪，只有Bae超有精神，還突然開始大聲唱歌，自嗨到像在開演唱會，誇張行為瞬間把全員逗笑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Bae（上排右二）在《Dope Club》節目中，重現當年被JYP娛樂星探發掘的過程，朋友神助攻推薦她加入JYP。（圖／IG@nmixx_official）
▲Bae（上排右二）在節目中，分享當年被JYP娛樂星探發掘的過程，朋友神助攻推薦她加入JYP。（圖／IG@nmixx_official）
Bae原婉拒JYP星探邀約　朋友神助攻改變她命運

Bae在2023年登上綜藝節目《Dope Club》時，被問到在路上做了什麼才被JYP星探相中？當時她直接用搞笑語氣把整個過程分享出來。Bae透露，自己當時只是和朋友一起走在路上，突然有JYP工作人員上前搭話，詢問她是否對唱歌或跳舞有興趣，一開始她還冷靜回覆「完全沒有」。

沒想到，結果朋友立刻神助攻亂入，當場對星探說：「她對唱歌跳舞超有自信，拜託帶她走吧」，替她瘋狂推薦。最後星探也笑著對Bae說：「那就加入JYP吧」，甚至直接要了媽媽的電話。節目中，Bae自然又荒謬的重現笑翻全場，也讓網友笑稱她是眼神清澈的瘋子，大讚女神個性開朗又有自信，直呼Bae根本是天生的綜藝咖。

雖然說NMIXX成員多半性格外向、氣氛感十足，但若要選出最瘋狂的一位，成員們幾乎一致認同是Bae。海嫄也曾加碼爆料，某次團體活動前的清晨，所有成員都還睡意濃厚、勉強打起精神坐著接受造型梳化，當時氣氛非常安靜，偏偏只有Bae精神超好，突然開始大聲唱歌，自嗨到像在開個人演唱會，誇張舉動瞬間把全員逗笑。

不只Bae！他們今天也生日

12月28日的壽星不只有Bae！還有香港女演員蓋世寶、台灣男歌手方順吉、台灣男演員賀軍翔、台灣男演員張孝全、韓國男演員崔雄、日本女歌手Aimmy、中國男歌手JonyJ、中國男歌手韓沐伯、日本女演員新川優愛，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！

相關新聞

NMIXX海嫄外貌CHECK！李泳知前男友吐司　3位意外變網路哏的偶像

直擊NMIXX小巨蛋表演辣翻天！海嫄長相變了　精緻美貌讓人認不出

NMIXX大巨蛋開球！徐若熙合照超慌張「手套害羞遮臉」場邊全暴動

NMIXX開唱！全開麥展現「吞CD實力」　安可曲飆五月天〈戀愛ing〉