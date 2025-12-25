我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政局提前進入選戰節奏，看守政府領導人阿努廷確定披掛上陣。泰自豪黨於24日拍板推舉阿努廷為明年2月8日國會大選的唯一總理參選人，他也同步釋出「延續執政團隊」訊號，稱若能連任，財政、外交與商務等關鍵部會首長將留任；而最新民調顯示，人民黨仍居領先，但泰自豪黨支持度排名第二，且「還沒決定」的選民比例不低，讓這場選戰充滿變數。根據《曼谷郵報》報導，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）副主席、政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）證實，黨內已確認阿努廷（Anutin Charnvirakul）是唯一總理候選人，並未採「備位」名單。泰國政黨在大選依法最多可提名3名總理人選，但席里蓬強調，該黨在2023年大選也採單一候選人策略，這次更首度在全國所有選區派出參選人，希望擴大席次版圖。阿努廷同時端出「人事穩定牌」。他點名現任財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）、外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）與商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun），若泰自豪黨籌組下一屆政府，三人將續留原職。外界先前曾傳出，這幾名部長可能與阿努廷一同被列為總理候選人，如今改以續任承諾對外說明，也被解讀為在選前先穩住市場與官僚體系期待。泰自豪黨在2023年大選拿下第三，後來加入為泰黨（Pheu Thai）主導的聯盟政府，直到2025年6月退出。接著，為泰黨出身的時任總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）因與柬埔寨前總理洪森的通話錄音外流引發政治風暴，最終遭憲法法庭解除職務，阿努廷則在與人民黨（People's Party）一度達成協議後於9月出任總理；但該合作很快破局，人民黨黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）近期更放話「不再支持」阿努廷，並曾為先前支持決定向支持者致歉。選務方面，泰國選委會已公告2月8日投票，政黨也須在12月下旬的期限內提交總理候選人名單。外媒分析指出，泰國與柬埔寨邊境衝突帶動的民族情緒，可能成為阿努廷與泰自豪黨主打的政治動能之一，但同時也讓選戰更容易被安全議題牽引。至於民意風向，泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration, NIDA）近期針對曼谷選民的調查顯示，不少人對「選黨、選人」仍處觀望狀態；在已表態的選項中，人民黨的政黨支持度居前，泰自豪黨緊追在後。換言之，這場大選除了新舊勢力基本盤對決，更關鍵的是誰能在短時間內把「未決定」選民拉進自己的敘事裡。