「中信盃台日高中棒球對抗賽」今（25）日在新莊球場點燃戰火，午場賽事北海道聯隊敲出8安，其中在第4局攻下4分奠定勝基，投手群則是接力登板，僅讓黑豹旗亞軍羅東高工敲出2安，終場就以5：0拿下完封勝，奪下對抗賽首勝。北海道聯隊監督森本琢朗賽後表示，今天天氣狀況不是想像中那麼理想，但選手都非常努力，「對方打出內野滾地球時，處理上來說會比較困難，選手有發揮出平時訓練該有的任性、堅持。」森本指出，球隊11月剛組成，加上北海道進入雪季，集體練習的機會不多，來台前有在福岡進行2天的集訓，「練習時間真的很少，彼此的默契不是那麼足夠，透過這場比賽讓狀況越來越好。」台灣今日受到冷氣團影響，氣溫下降到14度左右，森本笑說，對北海道人來說，今日的氣溫還是算冷，「但因為可以打球，所以冷也沒關係。」森本坦言，沒想到此役會有這麼多觀眾進場，「大家的應援都非常地熱情。那能夠在這氛圍中比賽，選手覺得非常開心。」此役雖然完封黑豹旗亞軍羅東高工，森本仍稱讚對手相當有韌性，「即便我們領先，對手想贏球的執念還是很強。尤其是每位打者都非常積極在進攻，不到最後結果都不會放棄的那種精神，讓我留下深刻印象。」森本說，羅工的先發投手郭靖源很不錯，「他的球質相當不錯，如果好好訓練跟成長，看好未來得前途發展。」此次對抗賽，台方一率使用木棒，日方則是鋁棒、木棒混合使用，森本說，日本高校野球連盟（高野連）規定鋁棒彈性係數降低，即便選手打中球心，也不會像過往一樣飛很遠。森本透露，選手平常就是鋁棒、木棒混合練習，因此要在短時間內適應鋁棒轉木棒不是問題。