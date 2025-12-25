我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣女婿劉錫明（左）帶著22歲女兒劉安晴（右），現身台北流行音樂中心欣賞百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》，驚豔全場。女兒未來也想走演藝圈，劉錫明期許女兒可以是全方位藝人。（圖／華文環球藝術娛樂提供）





又有星二代想闖星途！港星劉錫明自從娶了台灣太太，就定居在太太家鄉，樂於當一名在地女婿。在聖誕節前夕，他帶著女兒劉安晴到台北流行音樂中心欣賞近期上演的百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》。女兒已經22歲，長得亭亭玉立，也想出道和爸爸一樣當明星，並且以IU為榜樣。爸爸久未現身，帶著漂亮女兒一起出席現場，令在場觀眾一陣驚艷。劉錫明表示，支持女兒往演藝圈發展，但是不會當她經紀人，主要是家人之間，不好一起工作。劉錫表示，他帶著活到老、學到老的精神，帶女兒一起觀摩、欣賞音樂劇。過去學音樂出身的他，直呼百老匯音樂劇難度很高。在一旁的女兒表示，她對音樂劇和表演很有興趣，過去也曾上過音樂劇課程，希望未來有機會一試。劉錫明本身畢業於香港浸會學院音樂系，1987年起步於歌唱比賽亞軍，隨後進入演藝圈。是香港TVB重點栽培新星，他在話題大戲《義不容情》嶄露頭角，並與林文龍、張衛健並稱「太陽之子」。除了戲劇表現亮眼，他在歌壇也成績斐然，代表作〈你怎麼捨得我難過〉、〈是緣是債是場夢〉，傳唱度極高，昔日全盛時期更曾獲得「劉德華接班人」的美譽。和太太結婚後，便定居台灣。劉錫明表示，不會限制女兒未來的發展，也不會想當她的經紀人，因為自家人，比較難一起工作，但他盡全力協助女兒完成夢想，他期許女兒成為一名全方位藝人。值得一提的是，台灣造型師李明川的大學同學，是劉錫明太太的妹妹，也因此李明川都稱呼劉錫明為姊夫。今年李明川翻唱小虎隊歌曲〈放心去飛〉的MV，就請了劉錫明跨刀拍攝。劉錫明和台灣可說是很有淵源。前陣子香港大埔大火造成死傷，對此，劉錫明表示，他的老家離災區很遠，沒有朋友住在大埔，但是事件發生當下，他還是很震驚，他也特別為香港祈福，「但願逝者安息，生者堅強。」