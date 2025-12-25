我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境戰火延燒到觀光第一線，本該是年末旅遊旺季的吳哥窟，卻因連日衝突與陸路口岸關閉變得異常冷清，旅行團大批取消、攤商與司機收入腰斬；就在兩國軍方12月24日啟動停火相關會談之際，暹粒的業者只盼「砲聲停得越快，遊客回得越快」。在吳哥窟外追著遊客推銷導覽服務的導遊拉塔納說，自己幾乎沒什麼工作可做，光是12月就被取消超過10個團，收入比去年同期大減約8成，跌到只剩約150美元（約新台幣4890元）；他強調，暹粒距離前線仍有一段距離，「這裡其實安全」，但不少旅客一聽到邊境衝突就卻步。吳哥古蹟群位在柬埔寨暹粒省，與泰國邊境車程約兩小時，園區內包含巴戎寺等高棉帝國遺跡，也是聯合國教科文組織列名的世界遺產。如今最直接的衝擊落在「走陸路」的區域旅遊，兩國5月緊張升高後關閉陸路關口，過去常見的曼谷—暹粒小巴動線也停擺，讓旅行社不只賣不動行程，連什麼時候能恢復都答不出來；泰國旅行社業者直言，客人問能不能去柬埔寨時，他們只能回現在去不了。柬埔寨國營吳哥企業（Angkor Enterprise）統計顯示，今年6月至11月吳哥門票銷售年減至少17%，7月曾爆發為期5天的衝突後下滑更明顯；官方網站的統計頁面亦可查到，2025年截至12月下旬的吳哥通行證（Angkor Pass）購票人次與月報資料，成為業界評估「何時回溫」的重要指標之一。更尷尬的是，觀光原本是柬埔寨經濟的支柱之一。美國商務部的國別商情資料指出，2024年柬埔寨觀光產業約占GDP的9.4%，創造約36億美元（約新台幣1174億元）收入、全年國際旅客約670萬人次；但在邊境衝突陰影下，再加上外界對跨國詐騙園區的疑慮，地方觀光單位也坦言形象受傷，得花更大力氣向市場強調重點景區仍可正常旅遊。眼下兩國軍方已在12月24日展開為期多日的會談，若進展順利，外媒也提到可能推進到12月27日的部長級對話；同時，中方特使近日也公開呼籲儘速恢復停火。對暹粒街頭的攤商與司機而言，外交斡旋再怎麼高層，最後都落回同一個現實，只要戰火未歇、口岸未開，旺季就只能繼續「空著等」。