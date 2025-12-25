我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與寮國於12月25日正式開通第5座「泰寮友誼大橋」，跨越湄公河把泰國汶干府與寮國波利坎賽省接起來。這不只是一座新橋，更被兩國視為建交75週年的象徵性里程碑；在邊境貿易、觀光與區域供應鏈都更講求「速度」的當下，這條新通道也被寄望能把泰國東北部一路串到寮國，再延伸到越南的陸路走廊，替大湄公河次區域的物流版圖再添一塊拼圖。泰國交通部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）受訪指出，新橋啟用後可縮短運輸時間、降低物流成本，並強化泰國、寮國及越南之間的交通連結；對泰國東北部而言，邊境貿易與旅遊人流也可望因此受惠。他也強調，泰寮之間還有多項交通合作案正同步推進，目標是讓民眾往來更便利、企業運輸更省時省錢，朝「大湄公河次區域物流樞紐」的方向前進。第5座泰寮友誼大橋橫跨湄公河全長約1350公尺，其中寮國側約535公尺、泰國側約815公尺，橋寬約17.4公尺，採雙向兩車道配置，並設有人行通道等設施。官方與地方單位普遍期待，這條路網能把泰國端的幹道與寮國「13號公路」等骨幹道路更緊密接上，提升跨境運輸的連續性。在落成典禮前夕，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）23日在總理府會見新任寮國駐泰大使西薩瓦（Sisavath Inphachanh），雙方也談到這座新橋對深化合作的象徵意義。泰方並重申支持寮國推動「內陸國變陸路連結國」的互聯互通政策，同時表達希望連結泰國廊開府與寮國首都永珍的湄公河鐵路大橋等計畫能有更具體進展，讓公路與鐵路路網相互補位。