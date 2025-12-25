我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國普吉島芭東鬧區清晨一段「椅子滿天飛」的衝突影片在網路瘋傳，一名外籍男子被指涉掌摑泰國女子，現場瞬間演變成追逐對峙、民眾圍觀的混亂場面。事件不只把觀光熱點的治安管理再度推上檯面，也讓「酒後失控」與夜生活區秩序如何拿捏，再次引爆討論。事發在12月23日清晨約6點半，地點位於芭東拉烏提200周年路，目擊者吉拉武特（Jeerawut Wangnurak）在臉書上傳現場畫面，指衝突起因是外籍男子先動手。影片中可見，一名身穿波點服的泰國女子抄起黑色金屬椅作勢要砸向對方，另一名泰國男子也拿著椅子追趕，三名外籍男子邊退邊走，其中一人一度拾起椅子做出回擲動作，最後仍選擇撤離。女子事後受訪說法則把衝突拉回「言語挑釁」，她指對方疑似酒醉，對她說出帶有種族歧視的話語、還朝她吐口水，接著才動手掌摑臉部，周圍的人看不下去介入，才讓場面在短時間內失控。她也直言，芭東夜間到清晨常見酒精助長的口角糾紛，希望主管機關加強夜生活區巡邏與秩序維護，別讓事件傷到當地從業者與普吉島觀光形象。芭東夜生活區近年屢屢因「失序觀光」引發民怨，包含居民要求整頓特定產業、減少「行為失控的旅客」對島上形象的衝擊等聲音都曾出現。普吉府層級也不時對外釋出訊息，強調會透過加強安全措施來維持居民與旅客信心；而在年末旺季前後，警方在芭東一帶的掃蕩與見警率同樣被視為重點。截至目前，警方尚未對外說明是否有人被逮或是否已立案調查，後續進展仍待官方公布。