▲元祖版「X教授」派屈克史都華（左）與「萬磁王」伊恩麥克連（右），都會在《復仇者聯盟：末日崛起》出現。（圖／摘自screencrush）

▲《復仇者聯盟：末日崛起》首支預告正式曝光，克里斯伊凡（左）將歸隊扮演史蒂夫羅傑斯，引起漫威迷對這部電影展開熱烈討論。（圖／MarvelTW YouTube）

漫威備受矚目大片《復仇者聯盟5》雖然要到明（2026）年的12月16日才上映，隨著正式前導預告在《阿凡達：火與燼》正片前登場，又把觀眾的期待感炒高，成為被熱烈討論的焦點。漫威首位華裔英雄尚氣，儘管在這部第5集《復仇者聯盟：末日崛起》才加入英雄混戰行列，卻被傳將包辦片中最激烈的一場打鬥，扮演這角色的劉思慕，也透露會和兩位經典Ｘ戰警碰頭。劉思慕因主演漫威《尚氣與十環傳奇》在好萊塢知名度暴漲，可是4年多以來，發展仍有瓶頸，很難突破歐美大片鮮少由亞裔掛帥的侷限，《尚氣與十環傳奇》已經是漫威在《復仇者聯盟：終局之戰》後反應最好的新英雄片之一，到現在還未出續集。粉絲的遺憾可望在《復仇者聯盟：末日崛起》得到滿足，因為最激烈的一場打鬥會是尚氣來發揮。在漫威眾家英雄中，能夠近身搏擊的角色不算太少，但要能勝任激烈打鬥的，一般還是認為華裔出身、角色設定會功夫的尚氣算是最佳人選之一，劉思慕也有機會在《復仇者聯盟：末日崛起》好好展現自己拍攝打戲的能力，有機會贏得更多粉絲的支持。只不過又有漫威迷擔心，畢竟尚氣目前還沒被描繪成威力超強大的英雄，會不會在漫威影片中最激烈的打鬥場面裡陣亡？而這場打鬥戲會激烈到什麼程度？如果能夠超越漫威英雄片在打鬥動作上的天花板《美國隊長2：酷寒戰士》，觀眾應該能看得大呼過癮，不少人充滿期待。在尚氣能否於《復仇者聯盟：末日崛起》存活的謎底還未解開前，劉思慕透露片中他會碰到兩位X戰警的成員，讓他感覺像是見到了童年時的英雄，這兩位分別是元祖版「Ｘ教授」派屈克史都華，以及初代「萬磁王」伊恩麥克連，兩位老戲骨演技精湛自是不在話下，扮演的版本也都是觀眾心目中最經典的，漫威迷好奇尚氣與他們究竟會是同一陣線，還是立場衝突？一切讓人關心的答案，都會在明年12月16日《復仇者聯盟：末日崛起》上映後揭曉。目前以雷神索爾為主的前導預告也已上了戲院，接下來還有兩支該片前導預告要登場，如果早先的傳聞沒錯，一支會是以小勞勃道尼扮演的末日博士為主，另一支則是片子的正式預告片，值得觀眾拭目以待。