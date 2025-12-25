我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名飼主在今年收養了一隻名叫露露的乳牛貓，但這隻可愛小貓竟在聖誕節平安夜送給她一份驚喜大禮！（圖／TikTok@siriusblackandwhite）

▲露露偷偷把最愛的寵物玩具擺在聖誕樹，當作禮物送給飼主，像是在感謝飼主好心收留。（圖／TikTok@siriusblackandwhite）

聖誕節最暖小貓！近日有一名飼主透露，在今年收養了一隻名叫露露（Lou Lou）的乳牛貓，沒想到小貓在聖誕節前夕，竟偷藏禮物在聖誕樹下，像是感謝飼主給一個溫暖的家，讓主人瞬間在鏡頭前淚崩。Tiktok帳號siriusblackandwhite近日上傳一則溫馨短片，女飼主在影片中透露今年收養了一隻名叫露露（Lou Lou）的乳牛貓，而露露這隻可愛小貓竟在聖誕節平安夜送給她一份驚喜大禮！飼主表示，露露竟默默地把最愛的寵物玩具，偷偷擺在聖誕樹下，似乎想當作禮物送給飼主，彷彿是在感謝飼主好心收留，終於讓自己有一個溫暖的家，飼主看見後忍不住紅了眼眶，也透露是第一次遇到貓咪送禮物。相關影片曝光後，已累積高達20萬觀看次數，不少人也紛紛感動留言「多麼可愛的小貓咪！露露懂得聖誕節的意義，表達愛、感恩和感激」、「太可愛了」、「太感人了，怎麼這麼可愛」、「我家貓以前總是喜歡把東西放在聖誕樹下，我以為只是在給自己搭個小窩，現在我覺得牠是在送禮物給我」。