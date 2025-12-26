我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫之際，一起涉及宗教與文化遺產的事件，引發國際關注。印度政府近日公開譴責泰國在邊境爭議地區拆除一尊印度教神像，直言此舉傷害宗教情感，並呼籲泰柬雙方儘速降溫局勢，回到對話與外交途徑。印度外交部於12月24日發布聲明，外交部發言人Randhir Jaiswal證實，印度方面注意到相關神像遭破壞的消息。聲明指出，該尊印度教神像為近期所設立，位於泰國與柬埔寨的衝突敏感區域，遭拆除一事，已在印度國內引發高度關切。Jaiswal強調，印度教與佛教信仰在東南亞地區具有深厚歷史淵源，相關神祇不僅是宗教象徵，更屬於整個區域共同的文明資產。他形容，這些信仰符號代表的是「共享的文明遺產」，不應成為衝突的犧牲品。印度政府對此採取明確立場，直指任何領土爭議都不足以合理化「不尊重宗教的行為」。印度方面指出，這類行動不僅傷害信眾情感，也可能對區域穩定造成長遠負面影響，強調類似事件「不應再度發生」。此外，印度也呼籲泰國與柬埔寨儘快恢復溝通管道，透過外交與對話方式處理歧見，避免進一步的人命傷亡，並共同保護邊境地區的財產與文化遺產。印方表示，唯有克制與協商，才能防止衝突外溢，影響更廣泛的區域安全。