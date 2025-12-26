我是廣告 請繼續往下閱讀

越南高速鐵路建設正式跨出關鍵一步，德國工業巨頭西門子交通集團近日在激烈競爭中脫穎而出，成功擊敗長期深耕東南亞基礎建設市場的中國業者，與越南最大民營企業Vingroup簽署戰略合作協議，將共同推動連結河內與下龍灣的越南首條高速鐵路計畫。德國媒體形容，這不只是單一工程案，更被視為影響區域布局的重要里程碑。西門子交通集團發布聲明指出，已與Vingroup旗下的高速鐵路投資發展公司，達成全面戰略合作夥伴架構協議。簽約儀式由西門子交通全球執行長Michael Peter親自出席，並在德國駐越南大使見證下完成，展現德國對此案的高度重視，也可看出該計畫在越南交通現代化中的象徵意義。依照合作內容，西門子將提供新世代Velaro Novo高速列車，最高營運時速可超過350公里，兼具高載客量與節能設計，整體能耗較前一代車型降低約30％，有助於減輕未來營運成本。除列車本體外，西門子也將負責整合多項關鍵系統，包括採用ETCS 2級並搭載列車自動運轉功能的號誌系統，以及通訊與電氣化等核心技術。由於越南後續仍規劃興建全長約1550公里、串聯河內與胡志明市的南北高速鐵路網，總投資金額預估高達700億美元，西門子此次率先取得合作機會，被外界視為搶占未來龐大市場的關鍵一步。德國媒體分析指出，這項連結河內與廣寧省下龍灣、全長約121公里的高鐵計畫，讓西門子在越南市場中擊敗來自中國、日本與韓國的主要競爭對手。隨著越南未來數年將投入鉅資建設都市捷運與全國高鐵網絡，這份合約不僅具有商業價值，也為歐洲勢力在東南亞基礎建設布局增添重要籌碼。