2005年6月16日台北市大同區發生強盜殺人案，25歲計程車司機楊豐睿不滿女友分手，帶電擊棒、手銬、水果刀、童軍繩並持備份鑰匙闖入前女友住家，計畫綁走前女友卻先等到她媽媽回家，兩人口角後楊豐睿痛下殺手，以電擊棒攻擊、童軍繩綑綁並砍殺70多刀，奪走前女友母親性命再拿走屋內1千多元現金，最高法院2008年判決楊豐睿無期徒刑定讞，目前人在花蓮監獄服刑，沒想到案發至今20年，他的名字又出現在法院判決書上，這次與兇殘命案無關，楊豐睿為了區區13元槓上台新銀行，並提告要求補發信用卡，打算「出獄後」使用。
台新銀行2021年4月在台北地院提起「給付簽帳卡消費款」的民事訴訟，主張楊豐睿在2004年5月申辦現金卡和信用卡，後來卻沒有依約清償，分別積欠29萬9852元和2萬9915元。
法院發現楊豐睿最後一次使用現金卡借款在2005年5月27日，依據他與台新銀行的信用貸款約定書，還款期限是1個月後的6月27日，沒有清償本金就視為全部到期，台新銀行從2005年6月28日開始可行使借款返還請求權，以15年時效計算，催討期限是2020年6月28日，但台新銀行2021年4月才提告，已罹於15年時效，因此判決楊豐睿免賠。
台新銀行為何認為2021年提告尚未逾期？原來楊豐睿的現金卡帳戶在2008年6月9日曾轉入13元，如果把這天當成最後一次還款日，2023年6月之前仍可追討卡費，不過法院不採信，楊豐睿因為砍死前女友母親，在2005年6月18日就遭到收押，2008年獲判無期徒刑定讞並發監執行，人在獄中怎麼匯款？台新銀行並未舉證。
關於「神秘13元」怎麼來的，楊豐睿猜測，可能是歹徒偷用他的卡片，或者前女友轉入帳戶，用意是想跟他「一生一世」。
但也因為「神秘13元」導致台新銀行追討卡債，楊豐睿還擊反告台新，引用信用卡會員約定條款，主張他的卡片應有遺失、被竊、被搶、詐取或其他遭持卡人以外第三人占有的情形，銀行應該補發現金卡與信用卡給他。
台新銀行反駁，楊豐睿沒繳清現金卡貸款和信用卡卡費，契約視為到期，既然已到期，雙方的契約關係就終止，楊豐睿無權請求補發。
法官調查，信用卡會員約定條款中，並無現金卡可申請補發的規定；楊豐睿收押後再也沒有信用卡的消費紀錄，他卻聲稱可能有人偷走盜刷，這並不合理，所以在今年11月底判決台新銀行不須補發信用卡。
法官也查清楚「神秘13元」是怎麼回事，依據楊豐睿的現金卡交易紀錄，這筆款項也同時扣除13元的帳務費，實際上完全沒增加也沒減少他積欠的本金餘額，因此認定這13元轉帳應該不是別人有意匯入，純屬帳務處理的系統紀錄而已。
獄中受刑人無法刷卡消費，楊豐睿提告要求補發信用卡，難道他自認有機會出獄使用？他確實這麼認為，而且差點達成，去年（2024）11月花蓮監獄開假釋審查會，8名審查委員有7人同意假釋，楊豐睿原本不用因為無期徒刑定讞而真的關到死，有望在服刑19年後重獲自由，不過假釋案被矯正署擋下，主因是他當年拿刀狂砍前女友媽媽70幾刀、嚴重影響治安，又沒有彌補死者家屬。
