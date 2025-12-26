我是廣告 請繼續往下閱讀

2005年6月16日台北市大同區發生強盜殺人案，25歲計程車司機楊豐睿不滿女友分手，帶並持備份鑰匙闖入前女友住家，卻先等到她媽媽回家，兩人口角後楊豐睿痛下殺手，以電擊棒攻擊、童軍繩綑綁並再拿走屋內1千多元現金，最高法院2008年判決楊豐睿無期徒刑定讞，目前人在花蓮監獄服刑，沒想到台新銀行在台北地院提起「給付簽帳卡消費款」的民事訴訟，主張楊豐睿在2004年5月申辦現金卡和信用卡，後來卻沒有依約清償，分別法院發現，依據他與台新銀行的信用貸款約定書，還款期限是1個月後的6月27日，沒有清償本金就視為全部到期，台新銀行從2005年6月28日開始可行使借款返還請求權，台新銀行為何認為2021年提告尚未逾期？原來，如果把這天當成最後一次還款日，2023年6月之前仍可追討卡費，不過法院不採信，關於「」怎麼來的，楊豐睿猜測，可能是歹徒偷用他的卡片，或者但也因為「神秘13元」導致台新銀行追討卡債，台新銀行反駁，楊豐睿沒繳清現金卡貸款和信用卡卡費，契約視為到期，既然已到期，雙方的契約關係就終止，楊豐睿無權請求補發。法官調查，信用卡會員約定條款中，並無現金卡可申請補發的規定；楊豐睿收押後再也沒有信用卡的消費紀錄，他卻聲稱可能有人偷走盜刷，這並不合理，所以在今年11月底判決台新銀行不須補發信用卡。法官也查清楚「神秘13元」是怎麼回事，獄中受刑人無法刷卡消費，楊豐睿提告要求補發信用卡，難道他自認有機會出獄使用？他確實這麼認為，而且差點達成，去年（2024）11月，主因是他當年拿刀狂砍前女友媽媽70幾刀、嚴重影響治安，又沒有彌補死者家屬。