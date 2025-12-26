我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境局勢持續緊張，一段來自戰區的直播畫面卻意外在社群平台爆紅。一名柬埔寨士兵在槍聲不斷的情況下，竟對著鏡頭示範使用防曬乳，戰火與帶貨畫面形成強烈反差，讓不少網友直呼不可思議。泰國媒體《Thairath》轉發的影片顯示，這名柬埔寨士兵全副武裝，頭戴鋼盔、身穿防彈背心，站在樹林間進行直播。畫面中可清楚聽見背景傳來連續槍響，但他神情相當冷靜，對著鏡頭介紹手中的防曬乳，彷彿身處平靜日常。影片中，他隨後將防曬乳塗抹在臉上，並再次把產品對準鏡頭展示品牌名稱，全程語氣淡定，與周遭緊張氛圍形成鮮明對比。相關畫面迅速在泰國社群平台流傳，引發大量討論與轉發。不少網友留言調侃，如果不是身處戰亂，這名士兵其實相當討喜；也有人開玩笑詢問是否能準時出貨。不過，也有聲音指出，許多前線士兵薪資有限，必須靠兼職或副業補貼收入，這段直播背後或許反映的是現實壓力，而不只是另類幽默。