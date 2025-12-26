我是廣告 請繼續往下閱讀

因預言泰國與柬埔寨邊境將出現重大動盪，引發社會恐慌與輿論反彈的泰國命理師Plai師傅，近日首度公開露面，向外界鞠躬致歉。她坦言，這起風波對她的心理與健康造成嚴重衝擊，也讓自己重新反省作為公眾人物的責任，懇請社會給予重新開始的機會。泰國媒體報導，Plai師傅日前出席電影《Hor Taew Tak》首映活動時，接受媒體訪問表示，自己正在慢慢復原，但這段時間承受的壓力遠超外界想像。她直言，事件爆發後遭遇大量網路批評與攻擊，導致恐慌症與憂鬱情緒加劇，甚至影響原本就患有的紅斑性狼瘡病情，一度必須入院治療。面對鏡頭，Plai師傅以合十禮正式向社會致歉，表示這次事件讓她對過往的自信產生動搖，也清楚意識到言語可能帶來的後果。她坦承自己學到了重要的一課，未來在公開發言時，將避免做出過於具體、可能引發恐慌或傷害特定族群的預言。Plai師傅也特別澄清，網路上流傳她涉及洗錢、遭警方逮捕的說法完全不實。她指出，這類假消息帶來的傷害，甚至比批評聲浪更令她難以承受。對此，她已向網路警察報案，相關單位正追查散布不實訊息的來源，並強調自己目前未涉及任何法律案件。談及是否退出命理圈，Plai師傅坦言自己曾多次動念離開，但相關工作邀約仍持續找上門。她表示，未來將把重心放回原本較為低調的工作內容，包括設置靈壇與處理靈異相關事務，同時調整對外公開發言的方式與尺度。