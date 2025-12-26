我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方在嫌犯車內查扣一把9毫米手槍，研判為犯案時使用的武器，相關證物已送交鑑識。（圖／翻攝自The Thaiger）

泰國北碧府驚傳槍擊擄人事件。一名前僧人疑因感情糾紛失控，持槍闖入民宅連開6槍，強行擄走一名女子後逃逸。警方隨即展開追緝，最終在接近邊境地區將人逮捕歸案，事件震驚當地社區。根據泰國警方說法，案件發生於12月24日，地點位於北碧府賽育縣。警方接獲通報，指一處住宅傳出槍聲，並疑似發生擄人事件，屋內家屬在事發當下錄下畫面，成為後續調查的重要證據。警方指出，嫌犯為一名暱稱為Date的前僧人，近期才還俗。他駕駛一輛皮卡車抵達女子Karn的住處，要求她上車。家人見狀出面阻止，雙方爆發衝突，嫌犯隨即朝住宅方向開槍，共開了6槍，造成2人受傷，所幸無生命危險。在混亂中，嫌犯仍強行將Karn帶走後逃離現場。警方立即啟動追捕，並與周邊單位設置路檢點。數小時後，警方在距離住處約12公里的路邊發現被棄置的Karn，隨即將她帶回安置。嫌犯則持續躲避查緝，警方研判其可能企圖逃離泰國，最終在靠近邊境地區將其攔截逮捕，並帶回警局偵訊。警方同時查扣一把9毫米手槍，初步認定為本案犯案武器。有鄰居向媒體透露，嫌犯疑因妒忌心態釀禍。據指出，Karn的丈夫多年前過世，嫌犯之後對她產生好感，但雙方關係並未明朗，女子近期另結新歡，可能因此引爆衝突。不過警方強調，相關動機仍待進一步釐清，尚未對外正式定調。目前嫌犯仍在警方拘留中，將面臨多項刑事指控，案件細節與後續法律程序仍由警方持續調查中。