動漫作品也遭殃！杭州活動取消日本IP展覽位置

中國與日本的緊張關係，癥結仍未解決，日本首相高市早苗遲遲未撤回北京高度在意的台灣相關言論，北京也接連祭出報復措施。有日媒引述消息報導，中國政府已指示旅行社，將赴日遊客數量減少至近期水平的6成。根據日媒《NTV》報導，多位匿名官員表示，中國文化和旅遊部召集多家大型旅行社負責人，要求逐步降低赴日團客量至60%，亦即削減4成，還不得對外透露。在這之前，中國政府曾呼籲民眾自發減少赴日旅遊，如今轉為具體措施，多家旅行社已陸續停止接受團客。日本政府人士指出，此舉意在加大對日本施壓的力度，需進一步觀察、評估後續影響。《共同社》也引述中國旅遊業人士說法，證實這項消息，中國官方給的理由是日本治安惡化，而且是11月下旬就有相關指令，業者原本以為會執行到12月，但等真的進入12月後，旅行社又被要求將該措施延續至明年3月。《南華早報》則踢爆，「第32屆COMICUP展」將於本週末（27日至28日）在中國杭州舉辦，但主辦方卻在19日發布公告，聲稱基於當前社會環境等因素，將展會主題調整為「新國風」。雖然公告沒明寫禁止日本作品展出，但有數十名以日漫IP等為題材的參展者，都在社群平台指出，原先的展位已被取消，與此同時，以美國和歐洲內容為主題的展區似乎並未受到影響。1位不願具名的參展商抱怨，自己花了快半年的時間準備，雖然在正式通知發布之前，就有聽聞可能會被影響，但她仍抱一線希望，直到正式通知出爐。為了參展，光是作品的運費就花了幾百元人民幣，還不包括機票、飯店住宿費用：「我感到非常無助和悲傷。」原文連結：