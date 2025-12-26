我是廣告 請繼續往下閱讀

近日有日本媒體引述消息，稱中國政府已指示旅行社，將赴日遊客數量減至近期水平的6成，試圖加大對日本施壓的力度，以報復日本首相高市早苗不撤回台灣相關言論。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國陰影下的中國人，比起日本更可悲。矢板明夫25日深夜在臉書粉專發文，提到日媒相關報導，直言任何一個正常社會都知道，出不出國是個人的選擇，根本不應該是國家的指標。許多中國人是出於旅遊、探親、看病、做生意、留學等具體的生活需求，卻因為「領導不高興」而受到突如其來的限制。矢板明夫接著說到，中國政府要求旅行社將赴日遊客數量「降到60%」，這個數字怎麼來的，完全沒有科學依據，可能是領導認為這個數字「既表達了不滿，又對實際經濟傷害不大」，但也讓人立刻聯想到中共建政之初，毛澤東在鎮壓反革命運動中明確提出的，要「殺掉人口的千分之一」，也就是 0.1%，當時理由也很直白：不殺到這個比例，反革命氣焰壓不下去，人民也感受不到政權的威力。矢板明夫感嘆，當初這個「拍腦門」得來的數字，成了中國全國各地方政府行動的標準，後來的官方統計顯示，在這場運動中被處決的「國民黨餘孽」與各類「壞人」達到一百萬以上，不難想像其中有多少冤假錯案。至於1957年的反右運動則更荒唐，毛澤東說「右派要佔知識份子的5%」，於是各單位大興文字獄，回顧過去幾年每個人寫過的文章、說過的話，只要有一點瑕疵，立刻劃為右派，拼命湊數字，有人只是開會時去了一趟廁所，回來就被劃成右派了，而當時被認定為右派的人，普遍都遭到批鬥、流放、家破人亡。最後，矢板明夫強調，今天的60%和當年的0.1%、5%，本質上沒有任何不同，都是「先有政治情緒，再用比例裁切現實」，過去裁掉的是人命與人生，今天裁掉的則是經濟、自由與常識。真正可悲的不是日本經濟損失，而是中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。