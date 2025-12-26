我是廣告 請繼續往下閱讀

由於聖誕假期，美股聖誕節當天休市，台股昨（25）日也因行憲紀念日休市。然而，美股24日道瓊、標普500改寫收盤歷史新高，台北股市今（26）日開盤也上漲71.5點、開28,443.48點，隨後便觸及28,590.91點，寫下盤中歷史新高。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.34點，開270.09點，後續上攻到271.68點，改寫盤中櫃買指數近期新高。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1505元；鴻海開盤上漲2.5元、來到226.5元；台達電開盤上漲3元、來到960元；聯發科上漲10元、報1390元。美股聖誕前前夕（24日）提前收盤，並在聖誕節當天（25日）休市，但前一日迎來聖誕行情，標普500指數週三再創歷史新高，道瓊工業指數漲幅也有近300點，而投資人更期待在12月26日迎來「聖誕禮物」。24日收盤，美股道瓊指數上漲288.75點，或0.6%，收48731.16點；那斯達克指數上漲51.463點，或0.22%，收23613.307點；標普500指數上漲22.26點，或 0.32%，收6932.05點；費城半導體指數上漲19.82點，或0.28%，收7204.37點。焦點個股方面，Nike股價漲4.64%，因其首席獨立董事、身兼蘋果執行長的庫克（Tim Cook）大舉買進該公司持股，是當天漲幅最大的股票之一；美光科技（Micron Technology）花旗集團（Citigroup）亦表現突出，股價分別上漲了 3.8% 和 1.8%。