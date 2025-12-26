我是廣告 請繼續往下閱讀

▲短劇女神張乙萌（右）指控同劇組男星無故搧她巴掌。（圖／翻攝自微博）

畫面曝光嚇壞眾人 髮飾被打飛仍餘悸猶存

對方事後態度惹議 一句話更讓人傻眼

中國短劇圈近日再掀爭議，因古裝短劇《再無一眼入君心》打開知名度的短劇女演員張乙萌，近日公開控訴自己在片場休息期間，竟遭同劇男演員突然出手狠甩巴掌，對方還稱「想練練手勁」，相關畫面曝光後，引發外界譁然，不少網友直呼難以置信，質疑拍攝現場的安全與專業管理是否出現嚴重漏洞。張乙萌在社群平台上傳的影片中可見，她當時正坐在椅子上休息，並未進行拍攝，也未與對方有任何互動，沒想到一名男演員突然走到她面前，毫無預警揮手打向她的頭部，力道之大，連她固定得相當牢靠的髮飾都被直接打飛。現場不僅她本人驚叫出聲，連目擊的工作人員也被突如其來的舉動嚇到，氣氛瞬間凝結。張乙萌事後還原狀況時強調，當下該場戲早已拍攝結束，對方也從未事前告知或詢問，並非任何排練或戲劇需求，她坦言自己一向在劇組中性格溫和，幾乎沒有發過脾氣，對工作人員與合作演員始終保持尊重，委屈表示：「好到有時候會被當成軟弱！」因此這次遭遇對她而言完全是始料未及，也讓她至今仍無法理解對方為何會做出如此行為。更令張乙萌無法接受的，是事後該名男演員的回應。她透露，事件發生後，執行導演立刻上前質問對方為何動手，沒想到男演員卻一臉輕鬆、嘻皮笑臉地回應：「我想練練位置，練練手勁。」這番話讓她感到相當荒謬，也讓不少網友直指，這樣的態度不僅缺乏基本尊重，更涉及對他人身體安全的漠視。張乙萌表示，自己選擇公開此事，並非單純為了情緒宣洩，而是希望提醒所有在影視產業工作的演員與幕後人員，在拍攝現場務必保護好自己，避免遭遇不可理喻的傷害。事件曝光後，網路上出現大量聲援聲音，認為無論是否在拍戲情境中，任何形式的肢體衝突都不應被合理化，也呼籲劇組與平台正視拍攝現場的安全與職場界線問題。