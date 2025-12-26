我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾暖心字句為警察帶來了難以言喻的力量。（圖／翻攝畫面）

▲民眾所給予的紙條上寫有「警察先生辛苦了」等語。（圖／翻攝畫面）

台北市台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案，27歲張文丟擲煙霧彈、持刀隨機砍傷民眾後墜樓身亡，案件一共造成4人死亡。而這起案件發生後也造成不少民眾惶恐，且適逢年末各捷運站點加派警力。24日迎接平安夜，有民眾肯定辛勞的員警，前往中正一分局贈送小紙條、花籃等，內容包括「警察先生辛苦了」、「看到你們就覺得心安」等，在寒冷的平安夜獻溫暖，令人動容。中正一分局表示，民眾在卡片中提到，近期在捷運站、車站及重要公共場所，總能看見警察的身影，這份無聲的守護，讓人感到格外安心。「警察先生辛苦了」、「看到你們就覺得心安」、「請不要在意外界的惡言，我們一直支持你們」——這些簡單卻溫暖的話語，在寒冷的夜裡，為警察帶來了難以言喻的力量。更有民眾寫下對社會的祝福，盼望世界和平、逝者安息，字字句句令人動容。而警察工作繁重，有時又夾帶了風險，全年無休守護市民安全，而民眾的一句理解、一份支持，往往就是撐過辛勞的重要力量。這些手寫卡片，不只是感謝，更是彼此之間最溫柔的連結，讓平安夜多了一層深刻的意義。未來將持續加強巡邏與治安維護，守護捷運站、車站及各重要場所的安全，也期盼社會大眾能繼續以一句「辛苦了」，為第一線警察帶來溫暖與鼓勵。