隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）腳步逼近，大谷翔平雖然已經確定參賽，但會以哪一種角色出征，成為棒球迷熱議焦點。曾是首屆經典賽冠軍成員的日本名將宮本慎也直言，大谷對經典賽的投入與使命感早已超越個人層次，不僅可能堅持以二刀流身分上陣，更將成為日本衛冕之路的關鍵核心。在各國明星傾巢而出的情況下，宮本慎也甚至認為「大谷效應」能讓日本隊的奪冠機率直接從25％翻倍到50％。曾是第一屆經典賽奪冠成員的養樂多名將宮本慎也指出，大谷對經典賽的熱情無人能擋。宮本表示：「經典賽是大谷少年時代起的夢想舞台，雖然上屆已圓夢奪冠，但他不是那種會就此止步的人。」宮本分析，大谷內心很清楚自己身為棒球界標竿的份量，「他恐怕有著『我不參加，比賽就無法開始』的自覺，即便球團有微詞，他也會堅持上陣。」然而，參戰決定後，道奇總教練仍曾公開喊話，希望大谷「專注於打擊」。對此，宮本慎也預測，大谷依然會以二刀流身分登板：「就算教練擔憂，大谷在經典賽期間也必須進行投手調整，既然都要練投，他肯定想上場比賽。我預測他會在限制球數的前提下，再度站上投手丘。」身為剛奪下大聯盟生涯第4座MVP的超級巨星，大谷參隊將產生什麼化學反應？宮本回憶起2006年與鈴木一朗並肩作戰的往事：「當年一朗身為指標，從練球起就比誰都全力以赴，這讓全隊團結一致。大谷也具備同樣特質，且陣中已有許多上屆奪冠的老戰友，以大谷為核心，團隊凝聚力將瞬間拉滿。」面對即將到來的衛冕戰，宮本慎也給出了現實的評估。他認為各國今年「動真格」的程度更勝以往，、像是美國隊已組成超強的「復仇者聯盟」，包含與大谷同獲MVP的「法官」賈吉（Aaron Judge），以及從大谷手中搶走全壘打、打點雙冠王的舒瓦伯（Kyle Schwarber）。「如果大谷不打，日本隊奪冠機率只 25%；但他參戰後，我認為直接拉升至50%。」宮本強調，在強強聯手的經典大賽中，50%已是非常高的數值，「各國大咖球員相繼表態參賽，這將會是史上最高水準的棒球盛宴。」