立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會不副署，而是副署不執行，再交由憲法法庭釋憲。國民黨立院黨團總召傅崐萁批，賴清德還把自己當台南市長，以個人意志凌駕制度，嚴重傷害憲政運作。傅崐萁說，自賴清德上任以來，許多政策與作為已讓人無所適從，政府施政缺乏可依循的標準，台灣彷彿變成一個「只剩下個人認知」的國家，賴清德想怎麼做就怎麼做，不願意聽、不願意看，甚至不願意思考不同意見。傅崐萁批，賴清德至今仍以為自己是台南市長，把立法院當成台南市議會在對待，無視憲政分際與權力制衡，這種心態本身就是對民主制度的最大傷害，賴清德近日談到「憲政危機」，還對外宣稱某些憲政解釋與制度運作方式，形同向全世界民主國家宣告「5大於6」，這樣的說法不僅荒謬，更是「荒天下之大謬」，未來學生的算術恐怕都要重學。傅崐萁說，若這些說法就是所謂的「賴語錄」、甚至是「賴氏憲法」的內容，令人感到極度遺憾，目前送交立法院審查的總預算本身就存在違法問題，許多已經通過的法律案，相關預算卻未依法編列，這樣的預算本身就是不合法的，一個違法的預算，卻要強迫國會共同承擔責任、替違法背書，形同要求立法院一起「當共犯」審查違法預算。傅崐萁說，更嚴重的是，一個違法的總統，還要求全民跟著一起違法，這樣的作為不僅無法接受，更是對民主法治的極大諷刺，這樣的執政態度與言行，只會讓台灣的憲政體制持續受損，社會付出的代價恐怕遠超過眼前的政治對立。