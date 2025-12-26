我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌25日二度合體宣布，將提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」，由政府幫孩童存5萬元，每年再存1萬元，希望讓孩童在年滿18歲後，就能擁有一筆30萬到50萬元的收入。前政務委員張景森認為，該政策表面上是為下一代累積資產，但若從實際財務結構與時間因素分析，這項政策本質上是一場高風險的跨世代財富移轉，可能讓孩子在名義上擁有資產，實際上卻承擔更沉重的未來負擔。張景森表示，若依政策假設投資年化報酬率約5%，並同時考量長期平均通膨率約2%，22年後帳戶名目金額約42萬元，其實際購買力僅相當於現在約27萬元。他指出，在未來高物價環境下，這樣的金額無論用於購屋或創業，都難以發揮實質效果，帳面數字的成長，無法等同於孩子真正變得更富有。張景森進一步指出，若該政策財源來自舉債，實質上是一場「財政利差賭博」。他分析，扣除約2%的公債利息與約1%的行政管理成本後，實際可得的淨收益僅約2%，一旦金融市場出現波動甚至虧損，政府仍須照常支付債息，等同將未來世代的稅收提前挪用，進行報酬有限且風險不對稱的投資。張景森也強調，政策真正的關鍵成本在於機會成本。他引用經濟學中的「赫克曼曲線」指出，將公共資源投資於0至6歲的托育與教育體系，社會報酬率可達7%至10%。相較之下，將數千億元資金長期凍結於個別帳戶中，等於放棄即時減輕家庭負擔、提升教育品質與釋放勞動力等高效益公共投資選項。張景森總結指出，這類政策看似替孩子累積資產，實際上卻可能將未來的債務轉化為當下的政策紅利。他認為，將有限公共資源投入效率較低的私人帳戶，不僅無助於改善結構性問題，也可能加劇世代間的不公平，相關政策在財務與社會層面上都值得進一步審慎檢視。