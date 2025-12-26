我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫藝真（左）跟玄彬得獎後，一起拍影帝影后的人生四格照。（圖／IG@yejinhand）

孫藝真、玄彬得青龍影后 是因為「懷雙胞胎」預知夢

隔了17年再拿影后 孫藝真感謝27歲的自己

南韓影后孫藝真跟玄彬這對夫妻檔，在上個月舉辦的第46屆青龍電影獎上，分別以《徵人啟弒》跟《哈爾濱》拿下最佳女主角跟男主角，這也是孫藝真繼2008年憑《我的花心老婆》拿下第29屆青龍電影獎最佳女主角後，相隔17年再度奪下人生第二座最佳女主角獎，她受訪笑說完全是靠經紀人夢到她「懷了雙胞胎」的預知夢的福，還額外夢到「中樂透」，跟老公才可包辦影帝影后。孫藝真分享這次得青龍獎影后背後的一段有趣小插曲，笑說自己是託經紀人的夢的福，「真的很神奇，我的經紀人在青龍電影獎前幾天，夢到我懷了雙胞胎。一開始我還笑他說『哪來的雙胞胎啦』，結果隔天他又夢到我中樂透。我其實滿相信預知夢的，就想說，這會不會是在暗示青龍電影獎呢？不管怎麼說，幫我作了這麼好的吉夢，真的覺得又感謝又神奇，之後一定要好好請他吃一頓。」但孫藝真也說比起影后，對於因為粉絲投票而獲得的人氣明星獎感受更深，她說：「多虧粉絲們瘋狂點擊投票，我才能拿到這麼好的獎。人氣明星獎不是在頒獎典禮前就會知道結果嗎？因為粉絲的關係拿下第一名，那天早上在家準備出門時，我還興奮跟老公（玄彬）說：『我們第一名耶！走吧，去拿人氣明星獎！』」她笑說，自己還不放心問了玄彬一句：「你有準備得獎感言嗎？」結果話還沒聽完，玄彬就回她：「我哪有什麼獎要拿，去運動吧！」立刻衝去健身房，孫藝真打趣補充：「因為我今年在青龍電影獎的目標，是要秀出『結實的背肌』啊！」對於睽違17年拿下第二座最佳女主角獎，這個獎項對孫藝真意義格外不同，她坦言在27歲的時候第一次拿到青龍電影獎最佳女主角，「老實說，我一直覺得自己第一次拿這個獎拿得太早了。剛開始演戲時，我的目標就是能獲得大家的認可，站上青龍電影獎拿下最佳女主角，結果卻在什麼都還不太懂的年紀，一口氣就拿到了。當下當然很開心、也很幸福，但同時又因為太不真實，心裡反而出現一種空虛感和失落感，好像夢想來得太快了，偏偏那段時間，我對演戲本來就處在很迷惘的狀態，27歲的孫藝真，心裡充滿的是『為什麼我只能做到這樣？』、『我想做得更好』的自卑感。最重要的是，我一直覺得那是一個遠遠超出自己分量的獎，某種程度上，那份感受也成了一種壓力吧。」她接著說獎這種東西，真的是拿得越多，就會越想再拿，「這也是人性。雖然沒有哪個演員是為了得獎才去演戲，但獎項所代表的那份肯定，在你覺得撐得很辛苦的時候，真的會成為很大的力量。17年前那座讓我壓力很大的最佳女主角獎，回頭看，其實也成了支撐我度過低潮的重要動力，因為那份責任感，反而逼著自己更努力」。她也分享了身為演員的心境：「不熟悉這個行業的人，可能會以為我們是在跟其他演員血淋淋的競爭，但其實完全不是，真正的對手一直都是自己，是一場跟自己的戰爭，我一直背負著『一定要戰勝自己』的壓力。這份工作看起來很光鮮，但真的走進去看，內心滿是傷痕的時候其實非常多，每當在那樣疲憊、快要撐不下去的時候，看到象徵鼓勵的獎項，就會有重新整理心情、再站起來的瞬間，這次第二座最佳女主角獎，對我來說也是這樣的存在吧。」