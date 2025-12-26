我是廣告 請繼續往下閱讀

昨日是行憲紀念日與聖誕節，全台放假一天，不過國軍仍嚴密監控共軍動態。國防部今日指出，自昨（25）日上午6時起至今（26）日上午6時止，國軍共偵獲中共軍機2架次、軍艦6艘，持續在台海周邊活動；另偵獲中共空飄氣球2枚，自台灣西南方進入我防空識別區（ADIZ）附近空域。根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，2架次主戰機於下午2時55分至5時進入台海周邊活動，並未逾越台灣海峽。另外，國軍偵獲2顆中共空飄氣球，自12月25日晚間進入我方偵蒐範圍，其中一顆於25日21時20分出現，於26日0時45分消失，位置約在台中西南方135浬，高度約5萬呎；另一顆則於25日21時20分出現，26日0時50分消失，位於台中西南方約156浬，高度約4萬8千呎。國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。