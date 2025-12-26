我是廣告 請繼續往下閱讀

▲PTT鄉民熱議的飯糰店大媽，過去是超有名的神級女優長澤梓。（圖／翻攝自長澤梓IG@omusubiayumi）

11年前身分被認出 老司機集體喊：青春回來了

▲長澤梓在聲勢如日中天時急流勇退。（圖／翻攝自長澤梓部落格）

引退後人生轉彎 成為人母經營手作飯糰店

▲長澤梓過往憑藉超高顏值跟身材，在暗黑界十分出名。（圖／翻攝自長澤梓部落格）

近日有網友在PTT表特版分享一名在日式飯糰店工作的正妹照片，畫面中女子紮著馬尾、戴著帽子，專心包著飯糰，氣質自然又親切，與常見的網美風格截然不同。原本只是單純的生活系正妹分享，卻在照片曝光後迅速引發熱議，因為不少資深網友一眼就認出，她並非素人，而是11年前在日本成人影視圈擁有高知名度的前AV女優長澤梓，消息一出立刻掀起一波回憶殺。隨著長澤梓身分被點破，留言區瞬間變成大型回憶現場，不少網友直呼「完全沒變」、「看到直接想哭」、「那是我的青春」，長澤梓當年以清秀外型與極具辨識度的身材走紅，累積大量死忠粉絲，即便已引退多年，仍有極高記憶點，此次以「飯糰大媽」的模樣再度現身，與過去螢光幕形象形成巨大反差，也讓不少人感嘆歲月流轉，話題熱度持續延燒。回顧長澤梓的演藝經歷，來自東京的她2008年以19歲之姿出道，迅速在成人影視市場打開知名度，並於2010年代成為具代表性的女優之一，當年作品數量與討論度都相當可觀，是不少影迷心中的經典人物，然而正當事業仍具影響力之際，她卻選擇於2014年春天引退，之後幾乎完全淡出公眾視野，沒有轉戰其他演藝工作，也未刻意經營話題，行事相當低調。引退11年後，她的近況也隨著這波討論曝光。長澤梓如今已成為人母，生活重心轉向家庭與料理，並親自經營手作飯糰小店。從她社群平台分享的內容可見，日常多半是備料、包飯糰與陪伴孩子，神情輕鬆自在，與過往螢光幕前的高張力形象形成鮮明對比。這樣的轉變，也讓不少網友改以祝福角度看待，認為她選擇了一條屬於自己的平靜人生。隨著事件持續發酵，網路輿論也逐漸從震驚轉為肯定，許多留言認為，能夠放下過往身分、踏實過生活並不容易：「看得出來她現在是真的快樂」、「這樣的人生轉彎很勇敢」，對不少曾追隨她的粉絲而言，這次的「再相遇」不只是回憶殺，更像是一種告別與祝福。