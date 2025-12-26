我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨日前通過徵召黨籍立委謝龍介參選台南市長，副主席季麟連25日在台南市感恩餐會造勢，送上吉祥物「玩具手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開，引發爭議。謝龍介今（26）日受訪說，就只是鳴槍起跑的意思而已，不要胡亂影射，模糊焦點。謝龍介說，季麟連贈送的槍械象徵三大意義：一是鳴槍起跑，展現參選決心；二是打擊黑金與官商勾結；三是維護城市治安，保障市民安全。他回憶自己曾任台南市海軍陸戰隊退伍軍人協會創會理事長，對退伍軍人的支持與傳統價值深具認同。他表示，槍械象徵勇氣，提醒參選者面對城市長期存在的問題與挑戰。謝龍介強調，民進黨過去對台南市治安與官商勾結問題的回應不足，試圖轉移焦點，但軍購行動與象徵性槍械展示，意在正面面對問題。他舉例，政府1.25兆元軍購並非象徵性，反而是一個明確訊號，強調打擊黑金、維護治安的重要性，並非政治操弄或轉移焦點。謝龍介表示，送槍事件雖帶來現場震撼，但其核心意義是鼓勵參選者勇於面對官商勾結與治安挑戰，並承擔改善城市問題的責任。他肯定民進黨立委林俊憲在初選中的表現，認為政治攻防可以存在，但對於台南市的官商勾結、消防採購、槍擊事件與光電爐渣問題等真實問題，不應迴避。謝龍介重申，參選市長的目的不只是政治表態，而是面對並改變過去的弊端。他呼籲民進黨的候選人也應勇於接受事實，積極改革，將城市治理落實到實際行動中，才能真正保障市民權益，否則政治承諾將毫無意義。