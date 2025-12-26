我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾莞婷（如圖）登上《嗨！營業中》第6季，製作單位宣布傍晚6點前準時收工。（圖／好看娛樂提供）

▲▼莎莎（上圖左）、阿本（下圖）接連出包，讓隊友姚元浩傻眼。（圖／好看娛樂提供）

實境節目《嗨！營業中》第6季熱播最新一集，莎莎、阿本、姚元浩及曾莞婷勇闖彭佳嶼，一向嚴厲的合夥人祭出最爽待遇，宣布當天傍晚6點前準時收工，姚元浩直呼：「沾曾莞婷的光，待遇真的不一樣！」怎料不巧錄影狀況百出，莎莎製作蛋糕時忘記加入泡打粉，犯下離譜錯誤，張立東與曾莞婷遲遲忘記備料，害得姚元浩出餐不及，場面陷入混亂。平時最穩定的甜點擔當莎莎，竟在製作蛋糕時犯下離譜錯誤，忘記加入泡打粉，眼看失敗的成品，讓她陷入前所未有的鬱悶，張立東只能緩頰：「就當莎莎沒來！」場面一度尷尬僵持。認真的阿本也在餐台前亂了方寸，竟將調味料搞混，連自己都笑噴，另外當姚元浩準備出菜時，張立東與曾莞婷才驚覺生魚片跟豆腐根本還沒備料，姚元浩傻眼至極，任務面臨嚴重卡關。即便狀況百出，夥伴們仍堅持要將記憶中的味道傳遞給客人，依舊細心地在豆腐上淋滿濃郁花生粉，力求還原在地特殊口感，究竟能不能在6點前收工，並成功化解廚房危機？《嗨！營業中》每週六晚間8點台視、每週日晚間8點八大綜合台播出。