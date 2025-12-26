我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行總統大選，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間24日終於宣布選舉結果，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲勝，由於阿斯夫拉為友台派，不排除與中華民國重新恢復邦交。對此，民眾黨立委黃國昌今（26）日表示，正面看待宏都拉斯復交的意願，但也呼籲對宏都拉斯2023年與中華民國斷交清楚說明，並反思當初是否是為了「錢」才選擇斷交，強調外交不能再走金錢外交的老路。由於宏都拉斯2023年與中國建交，並未獲得預期的經濟效應，反而面臨養蝦產業嚴重崩潰、失業問題，阿斯夫拉選前曾表示，當選後不排除與台灣重新恢復邦交。民眾黨立法院黨團今日舉行「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等人出席。針對宏都拉斯不排除台灣重新建交，黃國昌回應表示，宏都拉斯為何2023年與中華民國斷交應先提出清楚說明，當初是否是為了「錢」才選擇與台灣斷交，這次與台灣復交有沒有牽涉到錢？民眾黨向來都支持價值外交，反對「金錢外交」。黃國昌說，若宏都拉斯對於2023年的決定感到後悔或錯誤，進而希望恢復與中華民國的邦誼，相信台灣人都很善良、都很溫暖，相信會正面看待並樂意接受，但問題是復交必須建立在價值外交上，而不能走回金錢外交的老路。