國民黨主席鄭麗文24日在中常會宣布2026年選舉第一波提名，並計畫於1月初，正式邀請立法院前院長王金平出任國民黨最高顧問。台北市議員鍾沛君說，王金平在政壇向來有「沒有敵人」的美譽，參與國民黨輔選對2026選舉將是一針強心針，不僅有助高雄的柯志恩，還可能對台南、屏東等南部選區產生外溢效應，強化藍營整體選情。鍾沛君25日在《大新聞大爆卦》表示，近來傳出鄭麗文與王金平不合，但事實上，王金平在黨主席選舉期間已有釋放善意的行動，包括透過幕僚或親近人士協助鄭麗文團隊，這些舉措早已存在，並非新聞。她強調，王金平的政治影響力廣泛，不僅限於南部選區，其參與對整個黨內輔選策略都具有積極意義。鍾沛君進一步指出，地方山頭願意與黨中央協力備戰明年選舉，對黨公職與支持者都是正面訊號。她認為，王金平出任最高顧問，對柯志恩的選情將帶來實質幫助，外溢效應也將惠及台南謝龍介、屏東蘇清泉等候選人，提升南部選區的選戰凝聚力與組織動能，對藍營整體布局具有加分效果。