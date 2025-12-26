我是廣告 請繼續往下閱讀

▲111至115當學年度英聽測驗擇優成績各等級人數及百分比。（圖／截自大考中心）

大考中心今（26）日公布高中英文聽力測驗第二次成績，其中拿到A級約11.6%、B跟C級分別為46.4%、37.2%，而F級4.8%。兩次考試都有參加的考生中有逾兩成進步，但近七成等級維持不變，更有6%考生甚至降級。高中英語聽力測驗第二次考試，名人數共27,804人，缺考率11%，較去年略升0.43%。在信效度方面，本次考試試題信度良好。全體考生等級分布為：A級11.62%、B級46.37%、C級37.18%、F級4.83% ；其中男生在A級與F級的百分比略高於女生；女生則在B級與C級佔比較高。兩次應聽考試都有到考的考生有19,940位，可以擇優採用；另有僅到考第二次考試之考生人數為4,805人。兩次考試中有24.62%的考生在第二次考試中提升了等級，68.99%維持不變，另6.38%等級下降 。若以本學年度兩次考試擇優後的結果來看，A 級人數佔24.41%，B 級佔 39.84%，近五學年度的等級分布比例大致保持穩定。針對五種測驗題型，全體考生的得分率由高至低依序為，圖片聽解：77.24%；簡短對話：71.22%；對答：67.26%；短文聽解：62.04%；長篇聽解：60.76%本次考試共有192件違規事件，雖然較去年減少56件，但「未持應試有效證件正本」仍佔最大宗，高達181件（約 4.27%）。大考中心特別提醒，學生證無論是否有照片均屬無效證件，考生應攜帶身分證、有照片之健保卡、駕照等規定證件應試，以避免扣分。另，「考生於考試開始鈴響前，翻閱試題本、 答題卷或簽名、書寫、劃記、作答」2件，則較前一學年度第二次考試的11件， 減少9件。考生如欲申請成績複查，必須在12月26日（五）上午9時起至12月29日（一）下午5時止，至大考中心網站、高中英語聽力測驗的「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。成績複查結果通知書將在12月31日（三）寄發，並於當日上午9時起開放網路查詢。